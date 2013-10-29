新债招标：中国国开行一、三及五年固息增发债收益率基本符合预期

投行观点：博通(Broadcom)目标价从210美元上调至240--摩根士丹利
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
路透上海10月29日 - 业内人士周二透露，中国国家开发银行 上午招标的一年、三年及五年期固息增发债，中标收益率均基本符合预期。
其中一年期中标收益率4.8512%，市场预测均值为4.86%；三年期加权中标收益率为5.0971%，市场预测均值为5.10%；五年期中标收益率5.1630%，市场预测均值为5.15%。
业内人士并透露，三期债的投标倍数分别为2.85倍、4.22倍和2.93倍。
另外，国开行七年和10年期固息增发债招标将于北京时间11:10结束，市场对后两期债的预测均值为5.19%和5.21%。
上述增发债的具体条款如下：
第43、44、45、46、47期首次增发债
---------------------------------------------------
发行总量 各不超过30亿元
期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息
招标时间 10月29日
1/3/5年：9:30-10:30
7/10年：9:30-11:10
招标方式 1/5/10年采用单一价格（荷兰式）招标，
3/7年采用多重价格（美国式）招标
缴款日/起息日 11月7日/10月24日
分销期 10月30日-11月7日
上市日 1年：11月11日
3/5/7/10年：11月13日
基本承销额 不设立
承揽费 一年期 无；三年 0.05%，五/七年 0.10%，10年 0.15%
兑付手续费 无
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
---------------------------------------------------(完) (发稿 丁淑琴；审校 张喜良)
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。