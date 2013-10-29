新债招标：中国国开行一、三及五年固息增发债收益率基本符合预期

路透上海10月29日 - 业内人士周二透露，中国国家开发银行 上午招标的一年、三年及五年期固息增发债，中标收益率均基本符合预期。

其中一年期中标收益率4.8512%，市场预测均值为4.86%；三年期加权中标收益率为5.0971%，市场预测均值为5.10%；五年期中标收益率5.1630%，市场预测均值为5.15%。

业内人士并透露，三期债的投标倍数分别为2.85倍、4.22倍和2.93倍。

另外，国开行七年和10年期固息增发债招标将于北京时间11:10结束，市场对后两期债的预测均值为5.19%和5.21%。

上述增发债的具体条款如下：

第43、44、45、46、47期首次增发债

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发行总量 各不超过30亿元

期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息

招标时间 10月29日

1/3/5年：9:30-10:30

7/10年：9:30-11:10

招标方式 1/5/10年采用单一价格（荷兰式）招标，

3/7年采用多重价格（美国式）招标

缴款日/起息日 11月7日/10月24日

分销期 10月30日-11月7日

上市日 1年：11月11日

3/5/7/10年：11月13日

基本承销额 不设立

承揽费 一年期 无；三年 0.05%，五/七年 0.10%，10年 0.15%

兑付手续费 无

付息频率 按年

发行人增发权利 保留