更新版-国际油市：OPEC认为美国页岩油的发展不会危及到传统生产计划

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路透莫斯科10月28日 - 石油输出国组织(OPEC)周一表示，尽管美国页岩油革命带来产量大增，但仍会有对OPEC石油的需求，该言论淡化了有关OPEC或将失去石油市场份额的担忧。

美国页岩油生产的大增已经改变了全球能源格局。美国已经将世界第一大石油进口国的位置转给了中国，因美国的石油进口需求减弱。

国际能源署(IEA)本月稍早曾表示，美国将在明年取代俄罗斯，成为全球最大的石油生产国，得益于页岩油技术的成果。

OPEC和俄罗斯目前都避免表现出对于他们自身生产计划的担忧，只是表示他们将密切关注页岩油的发展。

“致密油(tight oil)，这是我们对那种油品的称呼，将带来新的石油供应...事实上，这种油品的产量将呈现出增长趋势，直到2018年，此后则料将下滑，”石油输出国组织(OPEC)秘书长巴德里在莫斯科的能源会议上表示。“我们巨大的石油储备依然存在，世界在未来将需要更多的OPEC原油，因此页岩油不会影响到OPEC。”（完）