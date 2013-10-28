更新版 1-台湾金融：证交所今日罕见注销一外资身份，但对相关资料保密

(更新证交所最新说法及台币报价)

路透台北10月28日 - 台湾证券交易所周一下午举行记者会指出，于今日注销一户外资投资人登记，因该外资未依规定投资台湾有价证券。本地电视台称证交所此举为注销外资身份的首例。

两位知情消息人士周一稍早对路透表示，台湾证券交易所将很快宣布注销一炒汇确定的外资身份资格，且此举为近年来罕见。

证交所副总经理简立忠说，该外资在台湾共开设四个户头，并自今年5月起汇入数笔资金，但均未投资有价证券，只将资金停泊于台湾，因此依相关规定注销其开户。他称不便公开该外资的资料及资金情形。

〞它就是进来parking(停泊)，没有做任何投资。〞简立忠说。

一位熟知政策执行过程的金管会官员稍早指出，目前相关政府单位调查后已事实认定该外资确为炒汇；且根据台湾法规，往后只要涉嫌炒汇确定，亦将依相关规定办理。

〞现在事实认定这家外资就是炒汇，那我们就根据规定注销它的身份。〞上述官员稍早说，但其未透露这家外资的具体名称。

台湾央行上周二发布新闻稿指出，近期查获某外资疑有炒汇之嫌，已移送金管会依〞华侨及外国人投资证券管理办法〞第11条规定处理。该规定允许外资在违反法令情节重大时，证券交易所得注销外资身份的登记。

今日台湾央行总裁彭淮南在立法院备询时针对相关问题指出，日前的炒汇案相信金管会会适当地处置，并称本地媒体报导炒汇外资进出1,000万台币，不符合事实。

外资遭注销身份登记后，将不能再于台湾买卖有价证券。

过去央行严控炒汇，发现外资未依规定买股或债券时，多是请外资来说明，或要求其汇出，较少直接引用注销外资登记的条文要求处理。