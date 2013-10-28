更新版 1-台湾金融：证交所今日罕见注销一外资身份，但对相关资料保密

台湾经济指标预测--3月31日至5月19日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/6 1620 外汇存底 3月底 -- 4,376.61亿美元 4/6 0830 消费者物价指 3月 -- -0.04% 数(CPI) 4/10 1600 出口 3月 -- +27.7% * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600
(更新证交所最新说法及台币报价)
路透台北10月28日 - 台湾证券交易所周一下午举行记者会指出，于今日注销一户外资投资人登记，因该外资未依规定投资台湾有价证券。本地电视台称证交所此举为注销外资身份的首例。
两位知情消息人士周一稍早对路透表示，台湾证券交易所将很快宣布注销一炒汇确定的外资身份资格，且此举为近年来罕见。
证交所副总经理简立忠说，该外资在台湾共开设四个户头，并自今年5月起汇入数笔资金，但均未投资有价证券，只将资金停泊于台湾，因此依相关规定注销其开户。他称不便公开该外资的资料及资金情形。
〞它就是进来parking(停泊)，没有做任何投资。〞简立忠说。
一位熟知政策执行过程的金管会官员稍早指出，目前相关政府单位调查后已事实认定该外资确为炒汇；且根据台湾法规，往后只要涉嫌炒汇确定，亦将依相关规定办理。
〞现在事实认定这家外资就是炒汇，那我们就根据规定注销它的身份。〞上述官员稍早说，但其未透露这家外资的具体名称。
台湾央行上周二发布新闻稿指出，近期查获某外资疑有炒汇之嫌，已移送金管会依〞华侨及外国人投资证券管理办法〞第11条规定处理。该规定允许外资在违反法令情节重大时，证券交易所得注销外资身份的登记。
今日台湾央行总裁彭淮南在立法院备询时针对相关问题指出，日前的炒汇案相信金管会会适当地处置，并称本地媒体报导炒汇外资进出1,000万台币，不符合事实。
外资遭注销身份登记后，将不能再于台湾买卖有价证券。
过去央行严控炒汇，发现外资未依规定买股或债券时，多是请外资来说明，或要求其汇出，较少直接引用注销外资登记的条文要求处理。
台币兑美元 近来在外资持续汇入下表现不弱，自9月初来至今日收盘走升约1.8%。今日台币收盘因央行作价微贬0.5分，报29.460。 (完) (记者 林妙容; 审校 张喜良/曾祥进)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/6 1620 外汇存底 3月底 -- 4,376.61亿美元 4/6 0830 消费者物价指 3月 -- -0.04% 数(CPI) 4/10 1600 出口 3月 -- +27.7% * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 2月 +27.7% +7.0% 4/10 -- 商品进口(y/y) 2月 +42.1% +8.4% 4/10 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
* 顺应市场资金情况，大行下调拆款利率 * 短票利率大致持稳，主要在0.40-0.41% * 投信资金尾盘涌入，RP利率有望下调 记者 罗两莎 路透台北3月30日 - 台湾银行间短率周四略走跌。资金调度人士表示，今天市场资金续 呈宽松状态，大型银行顺应市场资金情势，适度下调拆款利率，对票券商两周拆款自0.43% 下调至0.41%。 他们表示，目前市场资金依旧很多，尤其是外商银行更是普遍多钱，为去化剩余资金， 外银跨月利率甚至压低到0.18-0.20%；但额度不多需求亦不振。 〞钱还是多啊，但没有什么需求啊，只有外商打来丢钱的电话。〞一大型银行资调人员 说。 另一大型银行资调人员亦指出，今天市场上钱还是很多，惟无新增的需求，仅到期续做 ，利率则顺应市场资金情势适度往下调。 两位大型票券商资调人员均称，市场钱还很多，大型银行亦略下调拆款利率，两周做在 0.40-0.41%间。 本地时间17:37 今日报价