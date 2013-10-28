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亚洲 | 2013年 10月 28日 星期一 17:19 BJT

香港个股：东力实业正在市场配售价值高至2.8亿美元股份--销售文件

路透香港10月28日 - 据路透周一获得的销售文件，招商地产 旗下东力实业 正在市场配售价值高至2.8亿美元的股份，为收购大股东资产筹集部份资金。

据销售文件，东力实业拟按每股2.05-2.3港元，出售9.398亿股新股，配售价较公司今天收盘价2.64港元折让12.9-22.3%。

东力实业此前修订向招商地产收购资产的交易，将拟收购的物业项目由原来的八项增加至11项，涉及收购代价为66.88亿港元。公司并拟向招商地产及机构投资者发行合共约38.37亿股新股，其中招商地产获发行28.97亿股。（完）

(编译 梁慧仪; 审校 曾祥进)

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