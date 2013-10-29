中国公开市场：央行今日意外进行130亿元七天期逆回购--业内人士

路透上海10月29日 - 业内人士周二透露，中国人民银行公开市场今日意外进行130亿元人民币逆回购操作，期限七天。而此前自10月17日起，公开市场逆回购已暂停三次。

银行间市场本周初资金面仍偏紧，不少市场机构也在期盼央行公开市场重启逆回购施以援手，但周一央行高比例续做了即将到期的三年央票。

面对转趋紧张的银行间资金市场，中国央行上周岿然不动，当周公开市场零操作，意味着逆回购操作阶段性退出已成定局，彰显出央行在敲响信贷增速过快警钟后，不会放任流动性过于宽松的决心。

据路透统计，本周只有60亿元人民币央票到期，而无正/逆回购到期。

为抑制过宽的流动性，春节后央行暂停逆回购，并重启了正回购操作，期限包括28天和91天，但主要以28天期为主。而随着热钱不断涌入，外汇占款大增，5月9日央行又重启央票发行，期限为三个月。

不过进入6月份，资金面紧张形势不断加剧，外汇占款趋减，央行先后暂停了正回购操作和央票发行，之后又于7月30日重启逆回购操作。同时7月又现创新之举，对部分已到期的三年期央票进行续发。(完)

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