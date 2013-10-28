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亚洲 | 2013年 10月 29日 星期二 07:59 BJT

台湾货币市场：10月29日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北10月29日 - 台湾货币市场周二和本提存期资金预期变化因素摘要如下：

**宽松因素：

--央行存单到期730.00亿台币。

**紧缩因素：

--央行料发行存单。

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(本提存期)

宽松因素:

--央行存单到期7,388.35亿台币 ：

10/30 454.70亿台币

10/31 3,349.85亿台币

11/01 3,583.80亿台币

--月底军公教薪饷拨款。

紧缩因素：

--菸酒税及货物税等例行性税款缴库。

注: * 表更新及新增。(完) (记者 董永年; 审校 曾祥进)

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