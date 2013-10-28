台湾货币市场：10月29日及本提存期资金预期变化一览表

表格：韩国2月工业生产活动详细数据

路透首尔3月31日 - 韩国周五公布的数据显示，2月工业生产较前月下滑3.4%，创2008年底来最大跌幅。 以下为2月工业生产、零售销售及投资详细数据，除特别注明外，较前月变动率经过季节调整。 2月 *1月 较上年同期 较前月 较上年同期 较前 月 工业生产 6.6 -3.4 制造业工厂出货 7.2 ~ 1.6 ~ 面向国内市场出货 9.2 ~ 0.0 ~ 面向出口市场出货 5.0 ~ 3.2 ~ 库存 -5.8 ~