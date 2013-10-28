台湾货币市场：10月29日及本提存期资金预期变化一览表

金砖国家：3月30日股汇市收盘纵览
路透3月31日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月30日(周四)走势纵览。
路透台北10月29日 - 台湾货币市场周二和本提存期资金预期变化因素摘要如下：
**宽松因素：
--央行存单到期730.00亿台币。
**紧缩因素：
--央行料发行存单。
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(本提存期)
宽松因素:
--央行存单到期7,388.35亿台币 ：
10/30 454.70亿台币
10/31 3,349.85亿台币
11/01 3,583.80亿台币
--月底军公教薪饷拨款。
紧缩因素：
--菸酒税及货物税等例行性税款缴库。
注: * 表更新及新增。(完) (记者 董永年; 审校 曾祥进)
路透3月31日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月30日(周四)走势纵览。
路透纽约3月30日 - 路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四公布的数据显示，最新一周美国应税债券基金流入56亿美元，为连续第二周流入。
路透首尔3月31日 - 韩国周五公布的数据显示，2月工业生产较前月下滑3.4%，创2008年底来最大跌幅。 以下为2月工业生产、零售销售及投资详细数据，除特别注明外，较前月变动率经过季节调整。 2月 *1月 较上年同期 较前月 较上年同期 较前 月 工业生产 6.6 -3.4 制造业工厂出货 7.2 ~ 1.6 ~ 面向国内市场出货 9.2 ~ 0.0 ~ 面向出口市场出货 5.0 ~ 3.2 ~ 库存 -5.8 ~