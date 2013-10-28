重温稿-《中国新债预测》国开行增发福娃债减量发行，定位料贴近或略高于二级

金砖国家：3月30日股汇市收盘纵览
路透3月31日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月30日(周四)走势纵览。
* 招标品种: 国开行第43-47期固息增发债
* 期限及金额：1/3/5/7/10年 上限均为30亿元
* 招标时间: 周二(29日)： 1/3/5年 9:30-10:30；7/10年 9:30-11:10
* 受访人数: 7位(银行、券商）
* 预测区间: 4.77%-4.90%；5.02%-5.15%；5.10%-5.20%；5.14%-5.25%；5.16%-5.25%
* 预测均值: 4.86%；5.10%；5.15%；5.19%；5.21%
路透上海10月28日 - 考虑到资金面波动剧烈，中国国家开发银行 缩减了今年第43-47期固息债周二首次增发的规模，并将缴款日期延后。路透调查显示，资金面尚未见到缓和迹象，债市收益率仍处于上行通道，预计明日新债发行收益率水平将贴近或略高于二级水平。
国开行今日公告称，将该批福娃债的增发总额调降至不超过150亿元人民币，原发行量为不超260亿元，同时缴款日期由本周五(11月1日)推迟至下周四(11月7日)。
“(减量是)避避风头，应该会按照二级水平，或者略高一点，不会偏太多，”北京一大型商业银行交易员称。
华东地区一商业银行交易员则指出，从上周以来，受资金面打压，二级市场现券收益率已大幅攀升，“等于把预期反映在里面了，明天一级应该会贴合二级吧。”
银行间市场国开行固息债到期收益率曲线 显示，1/3/5/7/10年品种 最新收益率分别为4.8471%、5.0712%、5.1494%、5.1541%和5.1785%。
上述华东交易员还提到，由于三到10年品种之间利差偏小，明天不排除可能长端收益率会向上幅度略多，“修正一下，整体也有可能会陡峭化上行。”
该批“福娃债”上周发行中标利率分别为4.55%、4.89%、4.97%、5.0130%和5.04%
中国银行间市场周一七天期以内短期回购利率 下跌，但流动性仍难摆脱紧张局面。市场人士指出，由于10月中旬以来，监管层减少了在汇市的干预频率，一定程度上限制了外汇占款的增量，加之财税缴款的短期冲击更大，导致资金面持续偏紧。
目前国开行多期债同发的模式有五期固息债同发(福娃债)、福娃债中选择部分品种增发、浮息债四债联发(F4)以及固息浮息同时混合增发。
上述增发债的具体条款如下：
第43、44、45、46、47期首次增发债
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发行总量 各不超过30亿元
期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息
招标时间 10月29日
1/3/5年：9:30-10:30
7/10年：9:30-11:10
招标方式 1/5/10年采用单一价格（荷兰式）招标，
3/7年采用多重价格（美国式）招标
缴款日/起息日 11月7日/10月24日
分销期 10月30日-11月7日
上市日 1年：11月11日
3/5/7/10年：11月13日
基本承销额 不设立
承揽费 一年期 无；三年 0.05%，五/七年 0.10%， 10年 0.15%；
兑付手续费 无
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
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如遇市场情况发生重大变化，发行人保留以上各期债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利。(完) (发稿 丁淑琴； 审校 黄凯)
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