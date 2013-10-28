路透基点：四家亚洲银行签署越秀集团10.5亿美元过桥贷款--RLPC

台湾经济指标预测--3月31日至5月19日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/6 1620 外汇存底 3月底 -- 4,376.61亿美元 4/6 0830 消费者物价指 3月 -- -0.04% 数(CPI) 4/10 1600 出口 3月 -- +27.7% * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600
路透香港10月28日 - 汤森路透旗下基点引述银行消息人士报导称，四家亚洲银行上周已签署中国越秀集团约10.5亿美元一年期过桥贷款，支应其以116.4亿港元(15亿美元)收购香港上市企业创兴银行四分之三股权的交易。
消息人士表示，野村为越秀的金融顾问，并是这笔过桥贷款的协调行，承贷约4亿美元。星展银行承贷约3亿美元，另外两家台资银行--台湾银行和兆丰国际商业银行，各自承贷约1.75亿美元。
一名消息人士透露，本案的综合收益接近500个基点。消息人士称，贷款利率为前三个月较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码约300个基点，然后从第七个月起逐渐拉高至加码约450个基点。
消息人士表示，贷款由越秀企业(集团)公司借入。
消息人士称，越秀企业(集团)与14家银行在7月时签署了一笔2.8亿美元的三年期定期贷款，所筹款项也可能有部分作为收购股权的融资。
路透此前报导，广州市政府辖下的越秀集团已同意将以约116.4亿港元收购创兴银行至多75%的股权，进军香港市场。
越秀周五在声明中称，这项交易将助其“提高在市场中的知名度，并在珠三角地区建立起作为一家综合金融服务供应商的市场地位。”
这宗交易将使越秀集团取得创兴银行在香港的53家分行。香港是亚洲第六大银行贷款市场。越秀集团从事房地产、证券和交通基建业务。
两家公司周五表示，越秀出价为每股35.69港元。
收购价相当于创兴银行2.08倍的市净率(股价净值比/市账率)。根据汤森路透数据，目前香港银行业的平均市净率约1.66倍。
声明并称，创兴银行也以22.3亿港元就其香港中央商务区的总行达成出售与回租协议。
香港廖氏家族持有创兴银行约60%的股份。日本最大银行三菱UFJ金融集团拥有9.7%的股份。
路透报导，这将是中国招商银行在2008年6月以47亿美元收购永隆银行以来，第一宗港资银行收购案。
声明表示，瑞银是创兴银行的财务顾问。
此外，越秀企业(集团)公司在自行安排34亿港元(4.38亿美元)三年期俱乐部贷款，为一笔2010年10月签署的同等金额贷款提供再融资。该笔贷款的综合收益为265个基点，利率为较香港银行同业拆息(Hibor)加码235个基点。参与2010年该笔融资的所有银行都被邀请加入此次贷款案。这些银行包括：中国农业银行、中银香港、东亚银行、星展银行、汇丰控股和永隆银行。(完)
(编译 王翔琼；审校 张明钧)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/6 1620 外汇存底 3月底 -- 4,376.61亿美元 4/6 0830 消费者物价指 3月 -- -0.04% 数(CPI) 4/10 1600 出口 3月 -- +27.7% * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 2月 +27.7% +7.0% 4/10 -- 商品进口(y/y) 2月 +42.1% +8.4% 4/10 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
* 顺应市场资金情况，大行下调拆款利率 * 短票利率大致持稳，主要在0.40-0.41% * 投信资金尾盘涌入，RP利率有望下调 记者 罗两莎 路透台北3月30日 - 台湾银行间短率周四略走跌。资金调度人士表示，今天市场资金续 呈宽松状态，大型银行顺应市场资金情势，适度下调拆款利率，对票券商两周拆款自0.43% 下调至0.41%。 他们表示，目前市场资金依旧很多，尤其是外商银行更是普遍多钱，为去化剩余资金， 外银跨月利率甚至压低到0.18-0.20%；但额度不多需求亦不振。 〞钱还是多啊，但没有什么需求啊，只有外商打来丢钱的电话。〞一大型银行资调人员 说。 另一大型银行资调人员亦指出，今天市场上钱还是很多，惟无新增的需求，仅到期续做 ，利率则顺应市场资金情势适度往下调。 两位大型票券商资调人员均称，市场钱还很多，大型银行亦略下调拆款利率，两周做在 0.40-0.41%间。 本地时间17:37 今日报价