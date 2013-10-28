路透基点：四家亚洲银行签署越秀集团10.5亿美元过桥贷款--RLPC

路透香港10月28日 - 汤森路透旗下基点引述银行消息人士报导称，四家亚洲银行上周已签署中国越秀集团约10.5亿美元一年期过桥贷款，支应其以116.4亿港元(15亿美元)收购香港上市企业创兴银行四分之三股权的交易。

消息人士表示，野村为越秀的金融顾问，并是这笔过桥贷款的协调行，承贷约4亿美元。星展银行承贷约3亿美元，另外两家台资银行--台湾银行和兆丰国际商业银行，各自承贷约1.75亿美元。

一名消息人士透露，本案的综合收益接近500个基点。消息人士称，贷款利率为前三个月较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码约300个基点，然后从第七个月起逐渐拉高至加码约450个基点。

消息人士表示，贷款由越秀企业(集团)公司借入。

消息人士称，越秀企业(集团)与14家银行在7月时签署了一笔2.8亿美元的三年期定期贷款，所筹款项也可能有部分作为收购股权的融资。

路透此前报导，广州市政府辖下的越秀集团已同意将以约116.4亿港元收购创兴银行至多75%的股权，进军香港市场。

越秀周五在声明中称，这项交易将助其“提高在市场中的知名度，并在珠三角地区建立起作为一家综合金融服务供应商的市场地位。”

这宗交易将使越秀集团取得创兴银行在香港的53家分行。香港是亚洲第六大银行贷款市场。越秀集团从事房地产、证券和交通基建业务。

两家公司周五表示，越秀出价为每股35.69港元。

收购价相当于创兴银行2.08倍的市净率(股价净值比/市账率)。根据汤森路透数据，目前香港银行业的平均市净率约1.66倍。

声明并称，创兴银行也以22.3亿港元就其香港中央商务区的总行达成出售与回租协议。

香港廖氏家族持有创兴银行约60%的股份。日本最大银行三菱UFJ金融集团拥有9.7%的股份。

路透报导，这将是中国招商银行在2008年6月以47亿美元收购永隆银行以来，第一宗港资银行收购案。

声明表示，瑞银是创兴银行的财务顾问。

此外，越秀企业(集团)公司在自行安排34亿港元(4.38亿美元)三年期俱乐部贷款，为一笔2010年10月签署的同等金额贷款提供再融资。该笔贷款的综合收益为265个基点，利率为较香港银行同业拆息(Hibor)加码235个基点。参与2010年该笔融资的所有银行都被邀请加入此次贷款案。这些银行包括：中国农业银行、中银香港、东亚银行、星展银行、汇丰控股和永隆银行。(完)