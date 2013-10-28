更新版 1-台湾货币市场：短率持稳低位，留意热钱是否因惩处炒汇转向

* 短率持稳低位，月底资金需求尚未升温

* 一外资将因炒汇遭注销身分，留意热钱流向是否转变

* 月底投信申购款减少，无碍RP利率持稳 (更新拆款数据及存单发行细节)

记者 董永年

路透台北10月28日 - 台湾银行间短率周一持稳于低位。银行资金调度人士表示，本周时序迈入月底，不过资金情势仍维持宽松。银行间拆款需求仍低落，不过他们认为，下半周因是旬底，资金需求料将升温，可望令短率不致进一步走低。

“电话打了一轮，大家的口径一致。”一位本地大型银行资金调度人士说。

有资金调度人士指出，近期国际热钱涌入，令市场资金相当宽裕。不过上周央行抓到外资炒汇，且上周五外资在股市中止了连续16个交易日的买超动作，应关注主管机关后续可能的处分是否会令部分热钱出场，进而让资金池水位下降。

台湾证券交易所周一下午举行记者会指出，于今日注销一户外资投资人登记，因该外资未依规定投资台湾有价证券。此为证交所注销外资身份的首例。

今日台湾央行总裁彭淮南在立法院备询时针对相关问题指出，日前的炒汇案相信金管会会适当地处置，并称本地媒体报导炒汇外资进出1,000万台币，不符合事实。

银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.387%，上日收报0.386%。今日区间在0.295-0.500%，上日报0.295-0.400%；一周拆款利率在0.380-0.430%，上日在0.380-0.430%。

**短票利率持稳低档**

短票市场方面，票券商交易员表示，虽然月底将届，不过市场资金仍相对宽裕。由于上周五当日超额准备新增了近400亿台币，本周银行去化资金的需求增加，纵然发票量也有成长，但仍令利率持稳在偏低水位。

“资金还算明朗，月底还好，不会像9月有季底因素让人害怕。”一位大型票券交易员称。

另一票券商则提及，虽然上周五外资在股市暂时中止了买超，不过资金应该还没有汇出。不过要留意近期主管机关对于外资炒汇的处置，可能会影响热钱的资金流向。

今日银行间30天期短票利率主要交投区间在0.63-0.64%，与上日同持于低位。一至两周内天期短票利率交投大致落在0.63%。

今日央行存单到期金额2,023.3亿台币，共发行2,028亿台币存单，存单发行余额增4.7亿。

本周余日央行存单落点分别为周二730亿、周三454.70亿、周四3,349.85亿及周五3,583.80亿。

拆款中心 资料显示，周一超额准备为370亿台币，累计超额准备为3,962亿，加计前期1%的超额准备为4,778亿台币。

**基金申购款减少**

台湾债券市场附买回(RP)成交利率表现大致持平，证券及票券资金调度人士指出，月底投信端基金申购款减少，令投信端资金略显分配不均，不过整体市场资金宽裕，月底RP利率仍维持在既有低位，甚至有票券商预告明起将调降月内公司债RP利率1个基点。

证券RP交易人士指出，月底整体资金情势仍显宽松，尽管今日有中油公司债98亿台币交割，完全无碍资金调度，使RP利率依旧游走区间低位，市场普遍预料月底RP利率可望续处区间低位。

“公债交割400亿台币都没感觉，交割近百亿公司债怎会有感觉 。”一位证券商交易员表示。

另一大型票券商指出，由于先前已做好跨月资金准备，且明显感觉月底银行端、寿险端资金水位偏高，明天起一个月内天期公司债RP利率将略调降一个基点到0.60%，调降后会暂先撑在既有利率水位，公债RP利率则维持不变。

本周主要公司债交割除了周一中油公司债98亿台币外，周五还有阳明海运 2609.TW 公司债50亿台币。

证券商10天期公债的附买回利率主要成交区间在0.58-0.60%，同于上日；一个月内公司债RP利率主要交投在0.68-0.70%，0.67%及0.70%成交较少，上日亦同。