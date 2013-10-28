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亚洲 | 2013年 10月 28日 星期一 17:50 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶微跌，追随沪胶市场疲态

指标橡胶合约在早盘最高升至262.4日圆，但稍后失守，因关于中国抑制消费者通胀及高涨房价的担忧，推动上海期胶价格下跌。

“本周，投资者将继续关注中国经济数据，包括周五的Markit制造业采购经理人指数(PMI)，以及美国经济指标，以判断全球经济走向，”Tazawa称。

其他交易商称，东京橡胶期货可能难以突破一个关键阻力位。

上海交投最活跃的1月橡胶合约 跌495元人民币至每吨19,360元人民币。

新加坡商品交易所近月11月合约 最新报每公斤228.5美分，下跌0.9美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王翔琼/朱晓军；审校 艾茂林)

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