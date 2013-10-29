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亚洲 | 2013年 10月 29日 星期二 17:22 BJT

台湾债市：102/11期五年公债中，银行业卖超6.5亿台币

路透台北10月29日 - 台湾柜台买卖中心周二公布，债券等殖成交系统中，五年公债102
/11 交易资料如下：(单位：亿台币)

       业别        买进        卖出  买卖超金额
     银行业       11.00       17.50       -6.50
     票券业        5.00        0.00       +5.00
     证券业       12.50       11.00       +1.50

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