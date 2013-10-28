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债券 | 2013年 10月 28日 星期一 17:48 BJT

标题新闻：意大利10月制造业信心指数升至逾两年来最高位97.3，路透预估为微降至96.3--ISTAT

注：ISTAT为意大利国家统计机构

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

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