标题新闻：意大利10月制造业信心指数升至逾两年来最高位97.3，路透预估为微降至96.3--ISTAT

南非政经：总统祖马撤换财长戈尔丹，Gigaba接任
路透约翰尼斯堡3月31日 - 南非总统办公室周四午夜发出声明宣布，总统祖马(Jacob Zuma)已任命Malusi Gigaba为新任财政部长，取代在内阁改组中遭撤换的戈尔丹(Pravin Gordhan)。
注：ISTAT为意大利国家统计机构
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路透约翰尼斯堡3月31日 - 南非总统办公室周四午夜发出声明宣布，总统祖马(Jacob Zuma)已任命Malusi Gigaba为新任财政部长，取代在内阁改组中遭撤换的戈尔丹(Pravin Gordhan)。
路透纽约3月30日 - 路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四公布的数据显示，最新一周美国应税债券基金流入56亿美元，为连续第二周流入。
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