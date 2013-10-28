重温稿--台湾货币市场：短率持稳低位，留意热钱是否因惩处炒汇转向

国际油市：亚洲燃料油现货价差升至四周高位，受益于库存下降
路透迪拜3月30日 - 亚洲燃料油市场人气周四改善，此前官方数据显示新加坡燃料油库存降至六周低位，提振了现货价差，并使近月380-cst燃料油跨月正价差缩窄。
* 短率持稳低位，月底资金需求尚未升温
* 一外资将因炒汇遭注销身分，留意热钱流向是否转变
* 月底投信申购款减少，无碍RP利率持稳
记者 董永年
路透台北10月28日 - 台湾银行间短率周一持稳于低位。银行资金调度人士表示，本周时序迈入月底，不过资金情势仍维持宽松。银行间拆款需求仍低落，不过他们认为，下半周因是旬底，资金需求料将升温，可望令短率不致进一步走低。
“电话打了一轮，大家的口径一致。”一位本地大型银行资金调度人士说。
有资金调度人士指出，近期国际热钱涌入，令市场资金相当宽裕。不过上周央行抓到外资炒汇，且上周五外资在股市中止了连续16个交易日的买超动作，应关注主管机关后续可能的处分是否会令部分热钱出场，进而让资金池水位下降。
台湾证券交易所周一下午举行记者会指出，于今日注销一户外资投资人登记，因该外资未依规定投资台湾有价证券。此为证交所注销外资身份的首例。
今日台湾央行总裁彭淮南在立法院备询时针对相关问题指出，日前的炒汇案相信金管会会适当地处置，并称本地媒体报导炒汇外资进出1,000万台币，不符合事实。
银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.387%，上日收报0.386%。今日区间在0.295-0.500%，上日报0.295-0.400%；一周拆款利率在0.380-0.430%，上日在0.380-0.430%。
**短票利率持稳低档**
短票市场方面，票券商交易员表示，虽然月底将届，不过市场资金仍相对宽裕。由于上周五当日超额准备新增了近400亿台币，本周银行去化资金的需求增加，纵然发票量也有成长，但仍令利率持稳在偏低水位。
“资金还算明朗，月底还好，不会像9月有季底因素让人害怕。”一位大型票券交易员称。
另一票券商则提及，虽然上周五外资在股市暂时中止了买超，不过资金应该还没有汇出。不过要留意近期主管机关对于外资炒汇的处置，可能会影响热钱的资金流向。
今日银行间30天期短票利率主要交投区间在0.63-0.64%，与上日同持于低位。一至两周内天期短票利率交投大致落在0.63%。
今日央行存单到期金额2,023.3亿台币，共发行2,028亿台币存单，存单发行余额增4.7亿。
本周余日央行存单落点分别为周二730亿、周三454.70亿、周四3,349.85亿及周五3,583.80亿。
拆款中心 资料显示，周一超额准备为370亿台币，累计超额准备为3,962亿，加计前期1%的超额准备为4,778亿台币。
**基金申购款减少**
台湾债券市场附买回(RP)成交利率表现大致持平，证券及票券资金调度人士指出，月底投信端基金申购款减少，令投信端资金略显分配不均，不过整体市场资金宽裕，月底RP利率仍维持在既有低位，甚至有票券商预告明起将调降月内公司债RP利率1个基点。
证券RP交易人士指出，月底整体资金情势仍显宽松，尽管今日有中油公司债98亿台币交割，完全无碍资金调度，使RP利率依旧游走区间低位，市场普遍预料月底RP利率可望续处区间低位。
“公债交割400亿台币都没感觉，交割近百亿公司债怎会有感觉 。”一位证券商交易员表示。
另一大型票券商指出，由于先前已做好跨月资金准备，且明显感觉月底银行端、寿险端资金水位偏高，明天起一个月内天期公司债RP利率将略调降一个基点到0.60%，调降后会暂先撑在既有利率水位，公债RP利率则维持不变。
本周主要公司债交割除了周一中油公司债98亿台币外，周五还有阳明海运 2609.TW 公司债50亿台币。
证券商10天期公债的附买回利率主要成交区间在0.58-0.60%，同于上日；一个月内公司债RP利率主要交投在0.68-0.70%，0.67%及0.70%成交较少，上日亦同。
今日议价能力较强的主要大型票券商短天期公债附买回利率成交区间在0.45-0.57%不变；一个月内公司债RP利率交投主要在0.58-0.61%，短天期则见成交0.55%，和上日相同。(完) (集体采写 詹静宜; 审校 杨淑祯/曾祥进)
路透迪拜3月30日 - 亚洲燃料油市场人气周四改善，此前官方数据显示新加坡燃料油库存降至六周低位，提振了现货价差，并使近月380-cst燃料油跨月正价差缩窄。
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
路透3月30日 - 越南股市周四触及逾九年最高收位，日常消费类股领涨，由于缺乏推动市场的宏观经济因素，其他东南亚股市呈区间走势。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.1%。 越南股市 涨0.5%，收于2008年2月以来最高收位，今年迄今累计涨8.9%。 海鲜加工商Nam Viet Corp 劲扬16.4%，Vietnam Dairy Products JSC 升1.6%。 泰国股市 涨0.3%，受材料和地产类股涨势带动。 菲律宾股市 微升，工业和非必需性消费类股为大盘贡献了多数涨幅。 新加坡股市 收低0.4%，受工业和地产类股跌势拖累。 马来西亚股市 略微收低。 印尼股市 收盘持平。 涨跌 当