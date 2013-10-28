CNH市场动态：即期续创新高后回落，在岸短期利率仍受关注

路透香港10月28日 - 香港离岸人民币即期汇价 周一开盘再拾涨势，创出纪录新高后受在岸即期微贬影响有所回落，两地走势分化。分析人士表示，美国年底前量化宽松政策退市无望给了人民币即期继续维持强势的理由，而在岸短期利率亦是关注点之一。

有外资行交易员表示，市场还是看涨CNH，临近月底，近期也会关注国内货币市场利率，如果利率走升，央行在CNY市场干预则会影响到离岸即期走势。

“周一在岸和离岸即期超过了100个点差。”上述外资行交易员称，今天美元卖盘仍是汹涌，套利机会浮现，月底前境内银行间流动性也是关注要点。

另一位中资银行外汇交易员并称，“Onshore(在岸)最近两天的即期交易量都放大到300亿美金了，市场传闻有国有银行大的购汇盘，估计有稳汇率和增加基础货币的投放双重意图，反过来，这些也是影响CNH走势的一个因素。”。

中国银行间市场周一七天期以内短期回购利率 下跌，但流动性仍难摆脱紧张局面。市场人士指出，由于10月中旬以来，监管层减少了在汇市的干预频率，一定程度上限制了外汇占款的增量，加之财税缴款的短期冲击更大，导致资金面持续偏紧。

银行交易人士表示会关注中国的短期利率，尽管离岸拆款上周五及本周一均并未受到境内影响， 仍保持在0.9%水平，隔夜 利率亦在1.0%以下，两周期 利率亦略高于1.0%。

此外，美联储本周会议虽然预计不会有什么行动，但仍是市场关注焦点，美联储的决策委员会周三将结束为期两天的政策会议，分析师和市场人士普遍预期美国在会议结束后将维持每月850亿美元的购债规模不变。

本地时间下午5:42时，经纪商报价的离岸人民币银行间同业拆息 中隔夜品种 报0.90/1.10%，CNH HIBOR 隔夜利率定盘价1.08500%，上周五在1.08700%，上周四则在1.04600%。

离岸人民币 报6.0750，盘中区间在6.0670-6.0771；今日中间价报6.1336，较上日的6.1333微跌。人民币兑美元即期 周一收盘微贬至最近四个交易日以来的最低点，收于6.0855。

同时间，一年期远期外汇升水 770/790，美元兑人民币一年期NDF 报6.1510/6.1535。

美元指数 报79.176，距离周五所及的近九个月低位78.998并不远。（完）

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