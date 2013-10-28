更新版 1-中国公开市场：央行高比例续做到期央票，预示明日逆回购仍将暂停

* 央行到期续做59亿元三年央票，续做比例98%
* 资金面仍偏紧，但央行坚持不放松态度
* 明日逆回购继续暂停可能性较大
路透上海10月28日 - 中国银行间市场本周初资金面仍偏紧，不少市场机构也在期盼央行公开市场重启逆回购施以援手，但周一央行高比例续做了即将到期的三年央票，显示其仍坚持不放松的态度，明日逆回购继续停做的可能性较大。
“央行（此前）答记者问也提到了外贸顺差比较大、外汇流入增加，所以还是要控制M2增速，明天（逆回购）应该不会做，”华东一银行交易员称。
中国人民银行周一公告称，当日到期续做了59亿元人民币三年期央票，利率继续持稳在3.50%；到期续做的标的券为周二(29日)到期的1001094，到期规模为60亿元。
北京一券商分析师则谈到，央行几乎将到期的央票完全续做，目的就是要市场传递持续的信号，即政策不会因资金面的短暂波动就放松。
据路透统计，本周只有60亿元人民币央票到期，而无正/逆回购到期；在央票到期续做59亿元后，如果央行不再进行新的操作，本周公开市场将仅到期投放1亿元。
面对转趋紧张的银行间资金市场，中国央行岿然不动，上周公开市场零操作，意味着逆回购操作阶段性退出已成定局，彰显出央行在敲响信贷增速过快警钟后，不会放任流动性过于宽松的决心。
银行间市场周一短期回购利率 隔夜持稳而七天小跌，但流动性仍难摆脱紧张局面。市场人士指出，由于10月中旬以来，监管层减少了在汇市的干预频率，一定程度上限制了外汇占款的增量，加之财税缴款的短期冲击更大，导致资金面持续偏紧。
今年7月以来央行公开市场续做到期央票的明细如下：
操作日 金额 期限 续做利率 原到期量 续做占比
(亿元) (亿元)
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7/15 1,103 三年 3.37% 1,600 69%
7/29 735 三年 3.50% 850 86%
8/12 755 三年 3.50% 860 88%
8/26 515 三年 3.50% 800 64%
9/9 851 三年 3.50% 1,000 85%
9/26 49 三年 3.50% 50 98%
10/14 55 三年 3.50% 160 34%
10/28 59 三年 3.50% 60 98%
中国央行公开市场7月又现创新之举，对部分已到期的三年期央票进行续发。央行并表示，将继续相机开展此类操作。 (完)
参看操作详情，可点选中国人民银行网站(here)
(发稿 边竞; 审校 曾祥进)