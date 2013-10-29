《台湾报摘》--工商时报、经济日报10月29日

*工商时报：

--经建会上日发布9月份景气灯号，受生产面、贸易面、消费面表现未尽理想，9月景气亮出连续第三个月黄蓝灯，显示当前景气复苏力道仍然不足。

--仁宝 近期动作频频，为争取订单，上日董事会决议将收购日本东芝 位于波兰弗罗茨瓦夫（Wroclaw）经济特区Kobierzyce的液晶电视组装厂（简称TTCE），交易总额为2,500万美元。此次也是仁宝继2011年收购东芝墨西哥厂后，再度出手。

--人民币传统保单明年可望上路，但首年全寿险业承作额度可能不到400亿台币。金管会上日邀集寿险业者开会讨论人民币传统保单〞限额〞方案，初步以国外投资的5%为上限，但同时不能高于前一年传统保单总保费的10%及净增加人民币资产金额。

--大陆昆山金融试验区的两岸合资全照券商已内定兆丰证券。知情人士指出，兆丰金控 除了持续推展对宁波协和银行的并购案，兆丰证券也已获昆山市政府内定为昆山金融试验区合资全照牌照的得标券商，只要两岸服贸协议通过，两岸金融业投资、并购正式启动，兆丰金旗下银行、证券将双拿登陆好彩头。

*经济日报：

--微软 全球资深副总裁暨亚太研发集团主席张亚勤昨日表示，传统个人电脑（PC）生态系统已经饱和，微软将建构全新的〞云端生态系统〞，集结硬体、应用程式开发者（APP Developer）和云端服务；对于台厂而言，这样的创新是机会也是挑战。

--中信金控 换股合并台湾人寿出现重大进展。消息人士指出，台寿大股东台湾银行与台湾金控，及买卖双方三造，已同步选定本周四（31日）举行董事会讨论此案，将于顺利通过后正式对外宣布完成合并。

--上银科技 投资大陆与台湾双管齐下，董事长卓永财昨日表示，上银大陆投资计画已经敲定，将进驻苏州工业园区使用1.1万坪土地建厂，当地政府近期即可完成交地作业，明年初发包动工。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。