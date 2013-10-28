欧洲汇市：英镑兑美元上涨，因英国经济前景相对较好

台湾经济指标预测--3月31日至5月19日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/6 1620 外汇存底 3月底 -- 4,376.61亿美元 4/6 0830 消费者物价指 3月 -- -0.04% 数(CPI) 4/10 1600 出口 3月 -- +27.7% * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600
英镑兑美元 上涨0.25%至1.6202美元。然而英镑要升破10月1日高点1.6260及1.63的技术阻力恐面临一番挣扎。
英镑自8月初至10月1日高点升值近8%，许多分析师称，英国的利多消息可能大多已经反映在汇价上，除非英国数据保持强劲，否则要续涨恐有困难。
Western Union Business Solutions分析师Nawaz Ali表示，“市场周五对国内生产总值(GDP)数据反应平淡，意味着许多人认为该数据虽然振奋人心、但未强到足以改变英国央行的利率指导方针。”
“我预期英镑/美元短线会在1.60-1.63区间波动，直到我们厘清美国联邦储备理事会(FED/美联储)及英国央行政策立场的相对差异为止。”
英镑兑欧元 亦小幅上涨，欧元下跌0.2%至0.8520英镑。欧元上周触及0.85555英镑的两个月高点。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 杜明霞)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/6 1620 外汇存底 3月底 -- 4,376.61亿美元 4/6 0830 消费者物价指 3月 -- -0.04% 数(CPI) 4/10 1600 出口 3月 -- +27.7% * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 2月 +27.7% +7.0% 4/10 -- 商品进口(y/y) 2月 +42.1% +8.4% 4/10 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
* 顺应市场资金情况，大行下调拆款利率 * 短票利率大致持稳，主要在0.40-0.41% * 投信资金尾盘涌入，RP利率有望下调 记者 罗两莎 路透台北3月30日 - 台湾银行间短率周四略走跌。资金调度人士表示，今天市场资金续 呈宽松状态，大型银行顺应市场资金情势，适度下调拆款利率，对票券商两周拆款自0.43% 下调至0.41%。 他们表示，目前市场资金依旧很多，尤其是外商银行更是普遍多钱，为去化剩余资金， 外银跨月利率甚至压低到0.18-0.20%；但额度不多需求亦不振。 〞钱还是多啊，但没有什么需求啊，只有外商打来丢钱的电话。〞一大型银行资调人员 说。 另一大型银行资调人员亦指出，今天市场上钱还是很多，惟无新增的需求，仅到期续做 ，利率则顺应市场资金情势适度往下调。 两位大型票券商资调人员均称，市场钱还很多，大型银行亦略下调拆款利率，两周做在 0.40-0.41%间。 本地时间17:37 今日报价