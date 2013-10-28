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市场报道 | 2013年 10月 28日 星期一 18:33 BJT

欧洲汇市：英镑兑美元上涨，因英国经济前景相对较好

英镑兑美元 上涨0.25%至1.6202美元。然而英镑要升破10月1日高点1.6260及1.63的技术阻力恐面临一番挣扎。

英镑自8月初至10月1日高点升值近8%，许多分析师称，英国的利多消息可能大多已经反映在汇价上，除非英国数据保持强劲，否则要续涨恐有困难。

Western Union Business Solutions分析师Nawaz Ali表示，“市场周五对国内生产总值(GDP)数据反应平淡，意味着许多人认为该数据虽然振奋人心、但未强到足以改变英国央行的利率指导方针。”

“我预期英镑/美元短线会在1.60-1.63区间波动，直到我们厘清美国联邦储备理事会(FED/美联储)及英国央行政策立场的相对差异为止。”

英镑兑欧元 亦小幅上涨，欧元下跌0.2%至0.8520英镑。欧元上周触及0.85555英镑的两个月高点。(完)

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