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亚洲 | 2013年 10月 28日 星期一 19:16 BJT

马来西亚期市：收在近一周高点，天气因素引发供给忧虑

路透吉隆坡10月28日 - 马来西亚棕榈油期货周一大涨至近一周高位，终止三日连跌态势，之前的天气预报引发人们担心该国棕榈油供给减少的时间要早于预期。

马来西亚气象部门周一晚间在官网上发布了一份通知，警告该国多数地区料迎来“雷雨和大雨”，包括主要棕榈油产地Sabah, Johor和Pahang。

“他们担心潮湿天气将让产量下降，”一位外资大宗商品经纪机构的交易员表示。“尽管马币(林吉特)强劲，天气也是影响市场的一个因素。”

1月指标棕榈油期约 周一尾盘一度涨至2,483林吉特的高位，逆转早盘跌势。最终收高0.8%，报2,460林吉特。

总成交量为36,495口，略高于35,000的均值。

马币兑美元 周一升至逾四个月高点，因该国政府宣布削减财政赤字的举措。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 洪曦; 审校 杜明霞)

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