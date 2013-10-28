表格：美国财政部标售三个月国库券得标利率0.045%，投标倍数为3.89

路透华盛顿10月28日 - 美国财政部称，其三个月期国库券的荷兰式标售结果如下: 收益率(%) 高值 0.045 中值 0.035 低值 0.020 投资 0.046 价格 99.988625 高值得标比率 16.20% 投标倍数 3.89 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 34,001,187,300 总投标 132,143,387,300 竞争性投标得标 32,791,385,000 非竞争性投标得标 405,302,300 FED附加 0 发行细节 发行日 2013/10/31 到期日 2014/01/30 CUSIP码 912796BW8 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选 (编译 利棣儿; 审校 母红)