表格：美国财政部标售六个月国库券得标利率为0.080%，投标倍数为4.22

基金产业：美国应税债券基金最新一周流入56亿美元--理柏
路透纽约3月30日 - 路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四公布的数据显示，最新一周美国应税债券基金流入56亿美元，为连续第二周流入。
路透华盛顿10月28日 - 美国财政部称，其六个月期国库券的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 0.080 中值 0.065 低值 0.045 投资 0.081 价格 99.959556 高值得标比率 2.26% 投标倍数 4.22 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 30,000,545,500 总投标 126,617,017,700 竞争性投标得标 28,795,472,800 非竞争性投标得标 329,072,700 FED附加 0 发行细节 发行日 2013/10/31 到期日 2014/05/01 CUSIP码 912796BE8 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选 (编译 母红; 审校 利棣儿)
路透纽约3月30日 - 路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四公布的数据显示，最新一周美国应税债券基金流入56亿美元，为连续第二周流入。
标售日 发行种类 宣布日 结算日 04/03/2017 13周和26周期国库券 03/30/2017 04/06/2017 04/04/2017 四周期国库券 04/03/2017 04/06/2017 04/10/2017 13周和26周期国库券 04/06/2017 04/13/2017 04/10/2017 三年期公债 04/06/2017 04/17/2017 04/11/2017 10年期公债 04/06/2017 04/17/2017 04/11/2017 四周期国库券 04/10/2017 04/13/2017 04/12/2017 30年期公债
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