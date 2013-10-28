表格：美国财政部标售六个月国库券得标利率为0.080%，投标倍数为4.22

路透华盛顿10月28日 - 美国财政部称，其六个月期国库券的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 0.080 中值 0.065 低值 0.045 投资 0.081 价格 99.959556 高值得标比率 2.26% 投标倍数 4.22 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 30,000,545,500 总投标 126,617,017,700 竞争性投标得标 28,795,472,800 非竞争性投标得标 329,072,700 FED附加 0 发行细节 发行日 2013/10/31 到期日 2014/05/01 CUSIP码 912796BE8 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选 (编译 母红; 审校 利棣儿)