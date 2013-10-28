日本数据：9月家庭支出较上年同期增长3.7%，预估为增长0.5%

路透东京10月29日 - 日本政府周二公布的数据显示，9月经价格调整后的实质家庭支出较上年同期增长3.7%，显示消费者支出或已自轻微下跌中复苏。

市场预估中值为实质家庭支出同比增长0.5%。8月则为较上年同期下滑1.6%。

总务省的数据并显示，9月经季节调整后的家庭支出较8月增1.6%，家庭平均支出为280,692日圆(2,900美元)。

9月受薪者家庭支出较上年同期增长0.9%。

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