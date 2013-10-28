日本数据：9月家庭支出较上年同期增长3.7%，预估为增长0.5%

南非政经：总统祖马撤换财长戈尔丹，Gigaba接任
路透约翰尼斯堡3月31日 - 南非总统办公室周四午夜发出声明宣布，总统祖马(Jacob Zuma)已任命Malusi Gigaba为新任财政部长，取代在内阁改组中遭撤换的戈尔丹(Pravin Gordhan)。
路透东京10月29日 - 日本政府周二公布的数据显示，9月经价格调整后的实质家庭支出较上年同期增长3.7%，显示消费者支出或已自轻微下跌中复苏。
市场预估中值为实质家庭支出同比增长0.5%。8月则为较上年同期下滑1.6%。
总务省的数据并显示，9月经季节调整后的家庭支出较8月增1.6%，家庭平均支出为280,692日圆(2,900美元)。
9月受薪者家庭支出较上年同期增长0.9%。
欲浏览完整表格，请点击总务省官网 (here)(完) (编译 张若琪 审校 王兴亚)
路透约翰尼斯堡3月31日 - 南非总统办公室周四午夜发出声明宣布，总统祖马(Jacob Zuma)已任命Malusi Gigaba为新任财政部长，取代在内阁改组中遭撤换的戈尔丹(Pravin Gordhan)。
路透3月31日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月30日(周四)走势纵览。
路透纽约3月30日 - 路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四公布的数据显示，最新一周美国应税债券基金流入56亿美元，为连续第二周流入。