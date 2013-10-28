日本数据：9月失业率小幅下滑，求才求职比持稳在逾五年高位

南非政经：总统祖马撤换财长戈尔丹，Gigaba接任
路透约翰尼斯堡3月31日 - 南非总统办公室周四午夜发出声明宣布，总统祖马(Jacob Zuma)已任命Malusi Gigaba为新任财政部长，取代在内阁改组中遭撤换的戈尔丹(Pravin Gordhan)。
日本9月经季节调整的失业率从8月的4.1%下滑至4.0%，分析师预估中值为4.0%。
日本9月求才求职比持平在前月的0.95，当时创下2008年5月以来最高水准。路透调查预估中值为0.96。
9月新增就业岗位较前月增加2.7%，较去年同期增加9.2%。
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(here)(完) (编译 侯向明； 审校 徐文焰)
路透约翰尼斯堡3月31日 - 南非总统办公室周四午夜发出声明宣布，总统祖马(Jacob Zuma)已任命Malusi Gigaba为新任财政部长，取代在内阁改组中遭撤换的戈尔丹(Pravin Gordhan)。
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