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货币新闻 | 2013年 10月 29日 星期二 07:43 BJT

日本数据：9月失业率小幅下滑，求才求职比持稳在逾五年高位

日本9月经季节调整的失业率从8月的4.1%下滑至4.0%，分析师预估中值为4.0%。

日本9月求才求职比持平在前月的0.95，当时创下2008年5月以来最高水准。路透调查预估中值为0.96。

9月新增就业岗位较前月增加2.7%，较去年同期增加9.2%。

欲浏览完整数据表格，参看：

(here)(完) (编译 侯向明； 审校 徐文焰)

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