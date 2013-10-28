日本数据：9月零售销售较上年同期上升3.1%，增幅高于预期

南非政经：总统祖马撤换财长戈尔丹，Gigaba接任

路透约翰尼斯堡3月31日 - 南非总统办公室周四午夜发出声明宣布，总统祖马(Jacob Zuma)已任命Malusi Gigaba为新任财政部长，取代在内阁改组中遭撤换的戈尔丹(Pravin Gordhan)。