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货币新闻 | 2013年 10月 29日 星期二 07:58 BJT

日本数据：9月零售销售较上年同期上升3.1%，增幅高于预期

路透东京10月29日 - 日本经济产业省周二公布的数据显示，9月零售销售较上年同期上升3.1%，显示经济持续得到来自个人消费强劲的支撑.

路透调查分析师此前预期为上升1.9%。

参看完整表格细节,可点选经济产业省网站,网址为: (here)(完)

(编译 戴素萍 审校 徐文焰)

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