日本数据：9月零售销售较上年同期上升3.1%，增幅高于预期

南非政经：总统祖马撤换财长戈尔丹，Gigaba接任
路透约翰尼斯堡3月31日 - 南非总统办公室周四午夜发出声明宣布，总统祖马(Jacob Zuma)已任命Malusi Gigaba为新任财政部长，取代在内阁改组中遭撤换的戈尔丹(Pravin Gordhan)。
路透东京10月29日 - 日本经济产业省周二公布的数据显示，9月零售销售较上年同期上升3.1%，显示经济持续得到来自个人消费强劲的支撑.
路透调查分析师此前预期为上升1.9%。
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(编译 戴素萍 审校 徐文焰)
路透约翰尼斯堡3月31日 - 南非总统办公室周四午夜发出声明宣布，总统祖马(Jacob Zuma)已任命Malusi Gigaba为新任财政部长，取代在内阁改组中遭撤换的戈尔丹(Pravin Gordhan)。
路透3月31日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月30日(周四)走势纵览。
路透纽约3月30日 - 路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四公布的数据显示，最新一周美国应税债券基金流入56亿美元，为连续第二周流入。