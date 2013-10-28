欧洲经济指标预测--10月29日-11月5日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 10月28日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 10月29日(二) 0745 法国消费者信心指数 10月 85 85 0930 英国消费者信贷(亿英镑) 9月 增加7 增加6 抵押贷款发放金额(亿英镑) 增加12 增加10 抵押贷款批准件数(千件) 66.000 62.226 M4货供额(较前月) -- +0.70% 10月29日至11月8日 0800 英国Halifax房价指数(较前月) 10月 -- +0.3% 英国Halifax房价指数三个月均值(较上年同期) -- +6.2% 10月30日(三) 0700 瑞士瑞银集团(UBS)消费指标 9月 -- 1.32 0800 瑞士KOF领先指标 10月 1.60 1.53 0855 德国经季节调整失业人数变化(万人) 10月 持平 增加2.5 未经季节调整失业人数(万人) 280 280 经季节调整失业率 6.9% 6.9% 经季节调整失业人数(万人) -- 297.5 1000 欧元区企业景气指数 10月 负0.15 负0.20 经济景气指数 97.3 96.9 工业景气指数 负6.5 负6.7 服务业景气指数 负2.8 负3.3 消费者信心指数 负14.5 负14.9 消费者通胀预期指数 -- 14.9 1300 德国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) 10月初值 +1.5% +1.6% (较前月) 持平 持平 消费者物价指数(CPI)(较前月) 持平 持平 (较上年同期) +1.4% +1.4% 10月31日(四) 0001 英国GfK消费者信心指数 10月 负8 负10 0700 英国Nationwide房价指数(较前月) 10月 +0.7% +0.9% (较上年同期) +5.1% +5.0% 0700 德国进口物价(较上月) 9月 +0.1% +0.1% (较上年同期) -2.8% -3.4% 0700 德国GfK消费者信心指数 11月 7.2 7.1 0700 德国零售销售修正值(较上月) 9月 +0.4% +0.5% (较上年同期) +1.0% +0.3% 0745 法国消费者支出 9月 +0.3% +0.4% 0900 意大利失业率 9月 12.2% 12.2% 1000 欧元区通胀率 10月初值 +1.1% -- 1000 意大利CPI(较前月) 10月初值 +0.4% -0.3% (较上年同期) +1.2% +0.9% 意大利HICP(较前月) 10月初值 +0.5% +1.8% (较上年同期) +1.2% +0.9% 1000 欧元区失业率 9月 12.0% 12.0% 1100 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 9月 -- +0.2% (较上年同期) -- -2.0% 11月1日(五) 0830 瑞士CS/SVME采购经理人指数(PMI) 10月 55.5 55.3 0928 英国Markit/CIPS制造业PMI 10月 56.1 56.7 11月4日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月4日(一) 0848 法国Markit制造业PMI 10月 -- 49.4 0853 德国Markit/BME制造业PMI 10月 -- 51.5 0858 欧元区Markit制造业PMI 10月 -- 51.3 0930 英国Markit/CIPS建筑业PMI 10月 -- 58.9 0930 欧元区Sentix投资者信心指数 11月 -- 正6.1 11月5日(二) 0001 英国零售业联盟(BRC)零售销售 10月 -- +0.70% 0815 瑞士CPI(较上月) 10月 -- +0.3% (较上年同期) -- -0.1% 0928 英国Markit/CIPS服务业指数 10月 -- 60.3 1000 欧元区PPI(较上月) 9月 -- 持平 (较上年同期) -- -0.8%