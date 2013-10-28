《美国重要政经日程》--10月29日

南非政经：总统祖马撤换财长戈尔丹，Gigaba接任
路透约翰尼斯堡3月31日 - 南非总统办公室周四午夜发出声明宣布，总统祖马(Jacob Zuma)已任命Malusi Gigaba为新任财政部长，取代在内阁改组中遭撤换的戈尔丹(Pravin Gordhan)。
(除特别说明外，均为GMT时间)
1230 - 劳工部公布9月生产者物价指数(PPI)
1230 - 商务部公布9月零售销售
1400 - 商务部公布8月企业库存
1530 - 财政部每周例行标售四周期国库券
1700 - 财政部标售五年期公债
2030 - 美国石油协会(API)公布一周石油报告
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 王兴亚；审校 李爽)
路透约翰尼斯堡3月31日 - 南非总统办公室周四午夜发出声明宣布，总统祖马(Jacob Zuma)已任命Malusi Gigaba为新任财政部长，取代在内阁改组中遭撤换的戈尔丹(Pravin Gordhan)。
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