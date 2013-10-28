美国与加拿大经济指标预测--10月29日-11月5日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 10月28日当周 10月29-31日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1800 美国联邦预算(亿美元) 9月 -- 赤字1,479 10月29-11月3日 1400 美国新屋销售年率(万户) 9月 42.5 42.1 10月29-11月25日 -- 美国建筑许可年率(万户) 9月修正值 -- 92.6 10月29-11月26日 1230 美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数 9月 -- 96.7 10月29日(二) 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 10月26日当周 -- +1.4% 1230 美国生产者物价指数(PPI)(较上月) 9月 +0.2% +0.3% (较上年) +0.6% +1.4% 核心PPI(较上月) +0.1% +0.0% 扣除食品和能源 +1.2% +1.1% 1230 加拿大PPI(较上月) 9月 -0.2% +0.2% (较上年) -- +1.7% 1230 美国零售销售(较前月) 9月 +0.1% +0.2% 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 10月26日当周 -- +2.9% 1300 美国标普/Case-Shiller经季节调整20个大都 8月 +0.6% +0.6% 会地区房价指数(较前月) (较上年同期) +12.5% +12.4% 未经季节调整20个大都会地区房价指数(较前月) +0.8% +1.8% 1400 美国企业库存 8月 +0.3% +0.4% 1400 美国消费者信心 10月 75.0 79.7 1430 美国达拉斯联邦储备银行服务业指数 10月 -- 14.0 10月30日(三) 1100 美国抵押贷款市场指数 10月25日当周 -- 454.5 再融资指数 -- 2,034.4 1215 美国ADP就业报告(万人) 10月 增加15 增加16.6 1230 美国CPI(较上月) 9月 +0.2% +0.1% (较上年同期) +1.2% +1.5% 扣除食品和能源(较上月) +0.2% +0.1% (较上年同期) +1.8% +1.8% 1230 美国实质所得 9月 +0.2% +0.4% 1530 美国克利夫兰联邦储备银行CPI指数 9月 -- +0.2% 1800 美国美国联邦公开市场委员会(FOMC)利率决定 -- 0-0.25% 10月31日(四) 1230 美国初请失业金人数(万人) 10月26日当周 33.9 35 四周均值(万人) -- 34.8 续请失业金人数(万人) 10月19日当周 287.0 287.4 1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较上月) 8月 +0.2% +0.6% 1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 10月 55.0 55.7 11月1日(五) -- 美国整体汽车销售(万辆) 10月 1,540 1,521 1258 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 10月终值 -- 51.1 1330 加拿大RBC经季节调整制造业PMI 10月 -- 54.2 1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 10月 55.0 56.2 美国ISM制造业投入物价分项指数 55.0 56.5 美国ISM制造业就业分项指数 54.3 55.4 美国ISM制造业新订单分项指数 -- 60.5 1430 美国ECRI经济领先指标 10月25日当周 -- 131.1 11月1-25日 1230 美国房屋开工年率(万户) 9月 90.8 89.1 1230 美国建筑许可年率(万户) 9月 93.5 -- 11月1-12月1日 1400 美国建筑支出 9月 -- +0.6% 11月4日当周 11月4日(一) 1445 纽约ISM企业活动指数 10月 -- 594.1 1500 美国工厂订单 9月 +1.2% -- 1500 美国耐久财订单 9月修正值 -- +3.7% 扣除运输的耐久财订单 -- -0.1% 扣除国防的耐久财订单 -- +3.2% 扣除飞机的非国防资本财订单 -- -1.1% 11月5日(二) 1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 11月2日当周 -- -- 1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 11月2日当周 -- -- 1500 美国IBD消费者信心指数 11月 -- -- 1500 美国ISM非制造业指数 10月 54.0 54.4 ISM非制造业企业活动指数 10月 54.5 55.1 ISM非制造业雇佣指数 10月 -- 52.7 ISM非制造业新订单指数 10月 -- 59.6 ISM非制造业价格指数 10月 -- 57.2 (完)