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货币新闻 | 2013年 10月 29日 星期二 07:54 BJT

《焦点》澳元未来可能”实质性下跌”--澳洲央行总裁

史蒂文斯表示，虽然房价上涨重新引发泡沫论，但目前就谈论“巨大担忧”为时过早。

史蒂文斯说，房价有些上涨是正常的，也是必需的，这样可以激励开发商兴建更多的房屋。抵押贷款增长也仍然受到抑制，显示房价上涨不是由过度借贷刺激起来的。

不过，他警告借款人和银行不要对房屋市场掉以轻心，并敦促银行维持严格的放贷标准。(完) (编译 张涛；审校 徐文焰)

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