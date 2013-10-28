《焦点》澳元未来可能”实质性下跌”--澳洲央行总裁

南非政经：总统祖马撤换财长戈尔丹，Gigaba接任
路透约翰尼斯堡3月31日 - 南非总统办公室周四午夜发出声明宣布，总统祖马(Jacob Zuma)已任命Malusi Gigaba为新任财政部长，取代在内阁改组中遭撤换的戈尔丹(Pravin Gordhan)。
史蒂文斯表示，虽然房价上涨重新引发泡沫论，但目前就谈论“巨大担忧”为时过早。
史蒂文斯说，房价有些上涨是正常的，也是必需的，这样可以激励开发商兴建更多的房屋。抵押贷款增长也仍然受到抑制，显示房价上涨不是由过度借贷刺激起来的。
不过，他警告借款人和银行不要对房屋市场掉以轻心，并敦促银行维持严格的放贷标准。(完) (编译 张涛；审校 徐文焰)
路透约翰尼斯堡3月31日 - 南非总统办公室周四午夜发出声明宣布，总统祖马(Jacob Zuma)已任命Malusi Gigaba为新任财政部长，取代在内阁改组中遭撤换的戈尔丹(Pravin Gordhan)。
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