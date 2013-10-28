拉美汇市：巴西雷亚尔受国内央行举措支撑上扬，但其他拉美货币下滑

路透里约热内卢10月28日 - 巴西雷亚尔周一小幅上涨，与拉美货币的走软趋势相反，受到央行展延货币互换计划的支撑。这类货币互换有助于投资人防范雷亚尔贬值的冲击。

不过，其他拉美货币下滑，因投资者在近期涨势后锁定部分获利。市场押注美国联邦储备理事会(美联储/FED)本周将暗示维持刺激计划更长时间，推动拉美货币近期上涨。

巴西雷亚尔兑美元 上涨0.2%，巴西央行出售全部20,000口互换合约，继续展延11月1日到期的汇率互换。

巴西央行本周还将进行两次标售，延展将于下月初到期的89亿美元货币互换。

墨西哥披索兑美元 跌0.2%，在上扬后略微回落。墨西哥央行周五发声明暗示短期不会进一步降息，也扶助了之前的涨势。

智利披索兑美元 收低0.3%，至七周低位507.00，跌破100日简单移动均线切入位505.05。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

全球汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 澳元、新西兰元报导

加元报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价