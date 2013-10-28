美国个股：微软股东被建议投票反对John Thompson连任董事

南非政经：总统祖马撤换财长戈尔丹，Gigaba接任
路透约翰尼斯堡3月31日 - 南非总统办公室周四午夜发出声明宣布，总统祖马(Jacob Zuma)已任命Malusi Gigaba为新任财政部长，取代在内阁改组中遭撤换的戈尔丹(Pravin Gordhan)。
路透西雅图10月28日 - 代理咨询公司Glass Lewis建议微软 股东投票反对John Thompson连任董事会成员，Thompson是微软负责寻找新执行长事宜的主要独立董事。
Glass Lewis在周一给客户的研究报告中指出，担心作为Virtual Instruments执行长的Thompson可能存在利益冲突，Virtual Instruments是一家云计算公司，业务包括向微软出售软件授权和设备。(完)
(编译 白云; 审校 徐文焰)
路透约翰尼斯堡3月31日 - 南非总统办公室周四午夜发出声明宣布，总统祖马(Jacob Zuma)已任命Malusi Gigaba为新任财政部长，取代在内阁改组中遭撤换的戈尔丹(Pravin Gordhan)。
路透3月31日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月30日(周四)走势纵览。
路透纽约3月30日 - 路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四公布的数据显示，最新一周美国应税债券基金流入56亿美元，为连续第二周流入。