美国个股：微软股东被建议投票反对John Thompson连任董事

路透西雅图10月28日 - 代理咨询公司Glass Lewis建议微软 股东投票反对John Thompson连任董事会成员，Thompson是微软负责寻找新执行长事宜的主要独立董事。

Glass Lewis在周一给客户的研究报告中指出，担心作为Virtual Instruments执行长的Thompson可能存在利益冲突，Virtual Instruments是一家云计算公司，业务包括向微软出售软件授权和设备。(完)