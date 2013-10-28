《全球汇市》美元指数脱离低点，但美联储会议在即走势仍不稳

金砖国家：3月30日股汇市收盘纵览
路透3月31日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月30日(周四)走势纵览。
纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3787 1.3784 +0.02 +4.49 1.3194 美元/日圆 97.66 97.65 +0.01 +12.59 86.74 欧元/日圆 134.66 134.60 +0.04 +17.65 114.46 美元/瑞郎 0.8955 0.8957 -0.02 -2.18 0.9155 英镑/美元 1.6137 1.6139 -0.01 -0.70 1.6251 美元/加元 1.0444 1.0442 +0.02 +5.27 0.9921 澳元/美元 0.9542 0.9568 -0.27 -8.19 1.0393 新西兰元/美 0.8293 0.8297 -0.05 +0.12 0.8283 元 澳元/日圆 93.210 93.430 -0.24 +3.42 90.130 新西兰元/日 81.030 81.020 +0.01 -42.46 140.820 圆 英镑/日圆 157.61 157.60 +0.01 +11.92 140.82 澳元/新西兰 1.1499 1.1518 -0.16 -8.30 1.2540 元 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 全球汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 澳元、新西兰元报导 加元报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 拉美货币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 侯向明； 审校 戴素萍)
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路透首尔3月31日 - 韩国周五公布的数据显示，2月工业生产较前月下滑3.4%，创2008年底来最大跌幅。 以下为2月工业生产、零售销售及投资详细数据，除特别注明外，较前月变动率经过季节调整。 2月 *1月 较上年同期 较前月 较上年同期 较前 月 工业生产 6.6 -3.4 制造业工厂出货 7.2 ~ 1.6 ~ 面向国内市场出货 9.2 ~ 0.0 ~ 面向出口市场出货 5.0 ~ 3.2 ~ 库存 -5.8 ~