《中国报摘》--中国证券报10月29日

* 头版头条:

--记者获悉，已有多家企业在酝酿推出优先股，投行人士表示，银行、电力、能源等行业均有企业涉及。相关制度或采纳发行增量优先股的方式，并在三中全会前后公开征求意见，但目前尚未得到监管层证实。

* 其他:

--记者获悉，由住建部牵头制定的“住宅产业化行动方案”目前已经形成框架，待相关部委会商和报批后，有望于明年出台。未来住宅产业化政策或将纳入房地产调控长效机制。

--备受关注的百度理财28日募集，两个小时内卖出10亿元人民币。业内人士认为，百度此举或是饥饿营销，主要是想为百付宝支付平台做准备。

--光大银行 前三季度实现营业收入487.68亿元，净利润217亿元，相比去年同期分别增长9.89%和13.87%。

--12家已披露三季度业绩的券商，共实现营业收入260.14亿元，同比增长25.44%；实现归属于母公司股东的净利润84.18亿元，同比增长43.81%。

--保利地产 前三季度实现营业收入442.69亿元，同比增长41.40%；实现净利润46.11亿元，同比增长20.71%，这一增幅较中报时的35.7%有所下滑。

--苏宁云商 公司28日宣布，联合弘毅资本以4.2亿美元战略投资PPTV，其中苏宁云商出资2.5亿美元，占PPTV总股份约44%。

--10月28日，由解放日报报业集团和文汇新民联合报业集团整合重组的上海报业集团正式成立。成立后集团资产达到208.71亿元，净资产为76.26亿元，总体经济规模居全国报业集团前列。