中国金融：百度理财登场首日两小时内售出10亿元基金

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透上海10月29日 - 中国证券报周二报导，周一首日登场的百度 理财虽然面临系统瘫痪大半天的情况，但仍然在两个小时内卖出10亿元人民币的基金，显示出惊人的爆发力和超高的市场关注度。
根据百度提供的数据，截至下午14：50，百度理财销售已超过10亿元。按照规模和用户数计算，百度理财的户均认购量超过8,000元，远高于余额宝的户均约3,400元认购（根据余额宝的数据计算，余额宝用户数已经超过1,600万，截至9月底，其存量资金规模达到了556.53亿元）。
经过多日强势宣传，百度理财终于在10月28日10:28登场，然而甫一推出却出现问题。昨日上午，百度理财不管如何登陆，都反复弹出登陆框；即使是想登陆百付宝，也不断出现“服务器正忙，请稍后再试”。直到下午14时07分，百度理财更新微博称下午13时，百度金融中心理财首页已经陆续恢复正常登录。
15时左右，百度理财B的限售份额已经售罄，网页上出现了“创始会员已满，发财要趁早”的告示。报导引述业内人士观点称，百度此举或是饥饿营销，其“醉翁之意不在酒”，主要是想为百付宝支付平台做准备。
此前百度曾宣布其与华夏基金公司合作的基金保证8%年化收益，引起市场轩然大波，不过百度之后马上改口称将不承诺收益，百度理财页面只显示合作方为华夏现金增利E基金，近期的七日年化收益率为4.9333%。
据华夏基金网站介绍，华夏现金增利E基金主要投资银行存款和债券，不以任何形式参与股票类资产，不受股票市场波动影响，具有风险较低、收益稳定的特点。
百度理财上周初宣传攻势刚起后，中国证监会上周三即表态，待百度理财计划的材料报送后，证监会将对该业务的合规性予以核查。而百度稍后则回应称，百度金融中心始终与各监管机构和政府部门保持积极主动的沟通，并严格遵守监管部门的规定。百度将于合作伙伴一起用心设计产品、遵章合规运营。（完） (发稿 林琦；审校 林高丽)
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。