金砖国家：10月28日股汇市收盘纵览

路透10月29日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月28日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 上涨0.69%报1,034.38点。

中国股市：沪综指微收升终结连四日跌势，市场观望气氛浓厚

香港股市：从七周低点反弹，近五日首度收高

中国汇市：人民币收贬至四日来低点，短期料续在6.08元上方盘整

============================================================================

拉美股市：巴西股市四个交易日来首度收高，国有石油生产企业Petrobras 跳涨，因有消息指该公司正在讨论一项燃料定价新政策。巴西股市指标Bovespa指数 收高1.7%至55,073.37点。

拉美汇市：巴西雷亚尔受国内央行举措支撑上扬，但其他拉美货币下滑

============================================================================

南非股市：创收盘纪录高位，综合指数距离盘中纪录高位不到一点，因Gold Fields 等黄金生产类股上扬，追随现货金的走强趋势。Top-40绩优股指数 收高0.6%报40,555.28点，综合指数 涨0.62%至45,401.67点。

南非汇市：兰特兑美元持稳，政府公债价格下跌

============================================================================

印度股市：连续第五个交易日下跌，创将近一周半以来收盘低位，因银行和对利率敏感的类股在央行货币政策会议前一天下滑。指标BSE指数 跌0.55%或113.24点，收报20,570.28。NSE指数 跌0.71%，或43.80点，收报6,101.10点。

印度汇市：印度卢比兑美元小幅下跌，市场在央行下一日召开政策会议前保持谨慎。市场普遍预期，尽管经济成长速度放慢至10年以来最慢，但央行仍将调高利率以对抗通胀。卢比兑美元 收在61.52/53卢比，上周五收报61.46/47。

============================================================================

俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,493.110点。MSCI明晟俄罗斯指数 几近持平于823.07点。