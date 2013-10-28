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货币新闻 | 2013年 10月 29日 星期二 07:59 BJT

韩股业绩：SK Hynix第三季录得创纪录获利，得益于晶片价格上扬

路透首尔10月29日 - 全球第二大记忆体晶片生产商韩国SK Hynix 周二公布录得创纪录的季度获利，因电脑记忆体晶片价格上扬，帮助缓和了该公司在中国工厂起火后产量下滑所造成的影响。

该公司公布7-9月录得1.2万亿(兆)韩元(11亿美元)营业利润，高于汤森路透I/B/E/S调查中分析师预期的1.08万亿韩元。

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