韩股业绩：SK Hynix第三季录得创纪录获利，得益于晶片价格上扬

南非政经：总统祖马撤换财长戈尔丹，Gigaba接任
路透约翰尼斯堡3月31日 - 南非总统办公室周四午夜发出声明宣布，总统祖马(Jacob Zuma)已任命Malusi Gigaba为新任财政部长，取代在内阁改组中遭撤换的戈尔丹(Pravin Gordhan)。
路透首尔10月29日 - 全球第二大记忆体晶片生产商韩国SK Hynix 周二公布录得创纪录的季度获利，因电脑记忆体晶片价格上扬，帮助缓和了该公司在中国工厂起火后产量下滑所造成的影响。
该公司公布7-9月录得1.2万亿(兆)韩元(11亿美元)营业利润，高于汤森路透I/B/E/S调查中分析师预期的1.08万亿韩元。
路透约翰尼斯堡3月31日 - 南非总统办公室周四午夜发出声明宣布，总统祖马(Jacob Zuma)已任命Malusi Gigaba为新任财政部长，取代在内阁改组中遭撤换的戈尔丹(Pravin Gordhan)。
路透3月31日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月30日(周四)走势纵览。
路透纽约3月30日 - 路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四公布的数据显示，最新一周美国应税债券基金流入56亿美元，为连续第二周流入。