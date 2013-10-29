《美债周二展望》公债价格走低，为本周标售预留空间

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并，重发本文但内容未有调整)

* 美国财政部标售320亿美元两年期公债，得标利率为0.323%

* 这是逾五年来规模最小的月度两年期公债供应

* 美联储购买50.8亿美元2017-18年到期公债

路透纽约10月28日 - 美国公债价格周一走低，因投资者为本周进行的960亿美元公债标售预留空间，不过收益率仍徘徊在三个月低位附近。

财政部今日标售320亿美元两年期公债，得标利率为0.323%，投标倍数为六个月最高。这是本周的首批公债标售。

“今日的标售需求非常强劲，”Jefferies & Co的货币市场经济学家Thomas Simons表示。

周一的标售为2008年8月以来两年期公债的最小月度供应规模。

财政部从8月开始缩减两年期公债的标售规模，因借贷需求降低，以及将在2014年初推出两年期浮息公债。

本周二财政部将标售350亿美元五年期公债，周三标售290亿美元七年期公债。

交易商和分析师预期，本周的标售将获稳健需求，因市场认为美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在本周举行的政策会议上保持购债规模不变，以刺激因本月政府停运16天而受创的经济。

“市场普遍认为，美联储将按兵不动直至2014年，”D.A. Davidson公债交易部主管Mike Cullinane表示，“本周的供应应获良好需求。”

美联储上月保持每月购买850亿美元债券的计划不变让投资者倍感意外。这一决定推高债市，使10年期公债收益率从3%的25个月高位下跌约50个基点。

作为购债计划的一部分，美联储周一购买50.8亿美元2017年10月到2018年6月到期的公债。

市场预期，美联储可能向投资者保证，将在未来数月保持目前的购债规模不变，交易商和分析师表示，指标公债收益率将可能陷于狭窄区间内，至少到11月8日下一个月度非农就业报告公布前。

“这使债市将呈区间走势，”Cullinane表示，他预计10年期公债收益率短期内陷于2.45%-2.65%的区间内。

政府正在补发因政府停运而被推迟发布的经济数据。

美联储今日公布的数据显示，美国9月工业生产增长0.6%，为2月以来最大月度涨幅。

在公开市场上，10年期公债价格 下跌5/32，收益率报2.520%，高于上周五的2.503%。

10年期公债收益率上周触及三个月低位2.471%，因9月就业数据令人失望。(完)

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