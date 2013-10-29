《中国重要政经日程》--10月29日

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
============================近期重要政经日程=======================
10/31（周四）
-- 第九届北京金博会于10月31日至11月3日在北京举办，由北京市金融局等主办。
11/1 （周五）
--中国公布10月官方制造业PMI
--汇丰公布10月中国制造业PMI终值
11/3 （周日）
--中国公布10月官方非制造业PMI
11/5 （周二）
--2013 ChinaVenture中国投资年会在北京举行，由投中集团主办。
--汇丰公布10月中国服务业PMI
11/8 （周五）
--中国海关公布10月进出口贸易数据
11/9 （周六）
--中国国家统计局公布10月居民消费价格指数(CPI)、工业品价格指数(PPI)、工业生产、消费和投资数据，以及10月房地产投资和销售情况月度报告
11/14（周四）
--“2013安永企业家奖中国”招待会及颁奖晚宴。
--2013中国上市公司领袖高峰论坛在成都举行。
11/18（周一）
--中国国家统计局公布10月70个大中城市住宅销售价格月度报告
11/21（周四）
--汇丰公布中国11月制造业PMI初值
11/28（周四）
--中国国家统计局公布1-10月规模以上工业企业利润
11/29（周五）
--第十五届中国国际矿业大会在天津梅江会展中心举行，至周日。
12/1 （周日）
--官方制造业PMI 11月
12/2 （周一）
--汇丰制造业PMI终值 11月
12/3 （周二）
--官方非制造业PMI 11月
12/4 （周三）
--汇丰服务业PMI 11月
12/8 （周日）
--进出口贸易数据 11月
12/9 （周一）
--工业品价格指数(PPI) 11月
--居民消费价格指数(CPI) 11月
12/10（周二）
--固定资产投资(不含农户) 11月
--社会消费品零售总额 11月
--工业增加值 11月
--房地产投资和销售情况月度报告 11月
12/18（周三）
--70个大中城市住宅销售价格月度报告 11月
12/27（周五）
--规模以上工业企业利润 1-11月
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完) (发稿 张晓翀)
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。