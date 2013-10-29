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亚洲 | 2013年 10月 29日 星期二 08:19 BJT

《中国重要政经日程》--10月29日

============================近期重要政经日程=======================

10/31（周四）

-- 第九届北京金博会于10月31日至11月3日在北京举办，由北京市金融局等主办。

11/1 （周五）

--中国公布10月官方制造业PMI

--汇丰公布10月中国制造业PMI终值

11/3 （周日）

--中国公布10月官方非制造业PMI

11/5 （周二）

--2013 ChinaVenture中国投资年会在北京举行，由投中集团主办。

--汇丰公布10月中国服务业PMI

11/8 （周五）

--中国海关公布10月进出口贸易数据

11/9 （周六）

--中国国家统计局公布10月居民消费价格指数(CPI)、工业品价格指数(PPI)、工业生产、消费和投资数据，以及10月房地产投资和销售情况月度报告

11/14（周四）

--“2013安永企业家奖中国”招待会及颁奖晚宴。

--2013中国上市公司领袖高峰论坛在成都举行。

11/18（周一）

--中国国家统计局公布10月70个大中城市住宅销售价格月度报告

11/21（周四）

--汇丰公布中国11月制造业PMI初值

11/28（周四）

--中国国家统计局公布1-10月规模以上工业企业利润

11/29（周五）

--第十五届中国国际矿业大会在天津梅江会展中心举行，至周日。

12/1 （周日）

--官方制造业PMI 11月

12/2 （周一）

--汇丰制造业PMI终值 11月

12/3 （周二）

--官方非制造业PMI 11月

12/4 （周三）

--汇丰服务业PMI 11月

12/8 （周日）

--进出口贸易数据 11月

12/9 （周一）

--工业品价格指数(PPI) 11月

--居民消费价格指数(CPI) 11月

12/10（周二）

--固定资产投资(不含农户) 11月

--社会消费品零售总额 11月

--工业增加值 11月

--房地产投资和销售情况月度报告 11月

12/18（周三）

--70个大中城市住宅销售价格月度报告 11月

12/27（周五）

--规模以上工业企业利润 1-11月

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完) (发稿 张晓翀)

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