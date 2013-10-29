《中国报摘》--其他报纸重要消息10月29日

**上海证券报**

--世界贸易组织（WTO）争端解决小组已初步支持日本、美国和欧盟等对中国控制稀土出口关税违反世贸规则的意见。记者获悉，WTO专家组已提交给中国一份初步决定，认为中国对稀土的出口关税违背了2001年加入世界贸易组织时的承诺。

--根据沪深两市通报的数据，目前交易所股权质押初始交易金额达483亿人民币。主板股票质押率为45%至46%之间左右，中小板股票平均38.6%，创业板股票平均31.2%。按金额加权平均利率达8.6%。

--10月28日，上海证券交易所对多伦股份 、公司控股股东多伦投资（香港）有限公司及公司实际控制人鲜言做出公开谴责的决定,因对于媒体质疑天津一号证券投资集合资金信托与鲜言存在关联关系等情况，公司和鲜言未按要求作出明确回复。

**证券时报**

--据了解，淘宝近期将获批基金销售资格的牌照，基金在淘宝上的网店销售已无障碍，基金淘宝店备战进入最后冲刺状态。

--据统计，今年以来，有8家基金公司管理的14个社保组合斥资参与定增，绝大多数定增处于浮盈状态，平均浮盈达五成，最高浮盈近1.43倍。

**第一财经日报**

--记者获悉，单独(夫妻有一方是独生子女)生二胎政策有望全国放开实施，不采取先在某个或某些省市试点的做法。

--消息人士透露，写入十八大报告的“加强对政府全口径预算决算的审查和监督”，未进入即将召开的十八届三中全会报告。

**人民日报**

--第三季度，全国新设市场主体数量、新增注册资本（金）同比增长17.9%和37.6%。

--截至9月底，国家电网并网风电装机6,426万千瓦，同比增加21.5%。2006-2012年装机年均增长76%，年发电量年均增长85%。（完）