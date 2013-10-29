路透调查：欧元区南欧疲弱国家明年经济有望微幅成长

**葡萄牙**

葡萄牙在依780亿欧元纾困计划条件施行了痛苦的撙节措施后，经济于第二季摆脱1970年代以来最严重的衰退。政府预计7-9月经济也可望成长。

然而政府预计2013年全年葡萄牙经济仍料萎缩1.8%，2014年全年才可望成长0.8%。该国的纾困计划将于2014年结束。

但调查显示分析师对明年的看法较没那么乐观，预计仅成长0.3%。

政府已表示明年可能需要预防性信贷额度，做为该国重新回归全面市场融资时的安全网。

“目前来看经济趋势趋稳的成份大些，还称不上复苏。2014年将采取新的减薪和削减养老金计划，可能使消费者在最近一季趋于审慎。”Banco BPI经济分析师Teresa Gil Pinheiro称。