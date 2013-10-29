路透调查：欧元区南欧疲弱国家明年经济有望微幅成长

欧元债市：公债收益率小跌，投资人审慎等待两项关键法院裁决
这一裁决吸引了巨大的市场关注。投资者希望英国议会能够缓和“硬性退欧”的步调。在“硬性退欧”中，边境控制优先于单一市场准入问题。
**葡萄牙**
葡萄牙在依780亿欧元纾困计划条件施行了痛苦的撙节措施后，经济于第二季摆脱1970年代以来最严重的衰退。政府预计7-9月经济也可望成长。
然而政府预计2013年全年葡萄牙经济仍料萎缩1.8%，2014年全年才可望成长0.8%。该国的纾困计划将于2014年结束。
但调查显示分析师对明年的看法较没那么乐观，预计仅成长0.3%。
政府已表示明年可能需要预防性信贷额度，做为该国重新回归全面市场融资时的安全网。
“目前来看经济趋势趋稳的成份大些，还称不上复苏。2014年将采取新的减薪和削减养老金计划，可能使消费者在最近一季趋于审慎。”Banco BPI经济分析师Teresa Gil Pinheiro称。
“但如果经济萎缩，应该只有一季，整体应还处于进一步扩张的趋势。”(完) (编译 戴素萍/李爽/徐文焰/王兴亚/张若琪 审校 张荻/孙茉莉)
这一裁决吸引了巨大的市场关注。投资者希望英国议会能够缓和“硬性退欧”的步调。在“硬性退欧”中，边境控制优先于单一市场准入问题。
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 张明钧/侯雪苹；审校 艾茂林/高琦)
路透上海1月24日 - 中国农业银行、天津银行等公布2017年同业存单发行计划，至此， 已有289家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模132,426亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA- 江