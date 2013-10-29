中国房地产：住宅产业化方案有望明年推出，保障房或先试水--报载

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京10月29日 - 住宅产业化不仅可以提高生产效率和质量，亦有助于控制建筑能耗。中国证券报周二援引权威人士报道称，由住建部牵头制定的“住宅产业化行动方案”目前已经形成框架，待相关部委会商和报批后，有望于明年出台。
而在住宅产业化具体实施环节，保障房领域有可能率先试水，并以地方试点形式推开，逐步推广到普通住宅。此外，部分商业地产项目也可能纳入试点。
中证报报导并称，未来住宅产业化政策或将纳入房地产调控长效机制。此外，“住宅产业现代化‘十三五’发展规划纲要”目前也在制定中。
“作为房地产调控长效机制的重要内容，未来一段时间，住宅产业化方面的相关政策将密集出台，其中包括正在制定的‘住宅产业现代化十三五发展规划纲要。”报导援引权威人士称。
权威人士并透露，“住宅产业化行动方案”将对2015年末的新建住宅产业化面积、保障房全装修面积、新能源使用情况等提出具体目标，“目前该方案已形成框架，可能于明年出台。”
所谓“住宅产业化”是指用工业化生产的方式来建造住宅，提高生产效率和质量、并降低能耗，包括住宅生产方式的产业化、住宅科技成果应用的产业化两个方面。由于在控制建筑能耗和提高房屋质量等方面的显著作用，住宅产业化正受到越来越多的推崇。
据介绍，上述方案将明确对住宅产业化给予一定政策优惠，主要集中在财政、税务、土地等方面，同时制定鼓励市场购买的相关激励政策。
而且按照要求，各地要制定分城市、分阶段的发展战略，并推进住宅产业化可能纳入地方政府考核体系。
报导并援引住建部相关人士称，作为推进住宅产业化重要的配套政策，未来将在合适时机，出台《绿色建筑法》和《建筑品质促进法》。
此外，《国家住宅产业现代化综合试点城市(区)发展规划及评价标准》已形成讨论稿，可能最先推出。上述文件提出了住宅产业化的近期发展目标：到2015年，在全国培育20个左右试点城市(区)，其中，东部地区发展10个左右，中西部各发展5个。
据悉，目前有17个城市有初步意向申报住宅产业化综合试点，包括北京、上海、青岛、厦门等东部热点城市。截至目前，政府主导的住宅产业现代化试点城市仅有3个，园区2个，分别为深圳、沈阳、济南、合肥经济技术开发区和大连花园口经济开发区。(完) (发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。