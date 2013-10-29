印度经济：印度央行料再度上调政策利率，并撤出支撑卢比的紧急举措

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
尽管印度央行看来料将调升回购利率，但其可能进一步解除今夏为提振卢比而实施的流动性紧缩举措，以缓和对信贷市场的冲击。
卢比在8月时跌至纪录低位，今年迄今一度重贬约20%，因担心印度日益扩大的经常帐和财政赤字，此外，全球投资人忧心美国联邦储备理事会(美联储/FED)将开始缩减刺激计划而纷纷出脱新兴市场资产。
路透调查显示，卢比自此之后收复一些失土，让印度央行有空间可以进一步将边际贷款工具(MSF)利率调降25个基点至8.75%。作为银行隔夜拆借利率的MSF，若调降将可以减轻银行业者的资金成本，刺激信贷成长。
卢比兑美元周一收报61.52，今年迄今贬值10.6%，此前几个月在印度支撑举措及美联储缩减刺激举措料推迟的帮助下，卢比有所企稳。
印度经济在4-6月成长4.4%，为2009年初以来最低。截至3月的上个财年度经济成长5%，则是10年来最低。(完) (编译 戴素萍 审校 孙茉莉)
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。