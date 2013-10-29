印度经济：印度央行料再度上调政策利率，并撤出支撑卢比的紧急举措

尽管印度央行看来料将调升回购利率，但其可能进一步解除今夏为提振卢比而实施的流动性紧缩举措，以缓和对信贷市场的冲击。

卢比在8月时跌至纪录低位，今年迄今一度重贬约20%，因担心印度日益扩大的经常帐和财政赤字，此外，全球投资人忧心美国联邦储备理事会(美联储/FED)将开始缩减刺激计划而纷纷出脱新兴市场资产。

路透调查显示，卢比自此之后收复一些失土，让印度央行有空间可以进一步将边际贷款工具(MSF)利率调降25个基点至8.75%。作为银行隔夜拆借利率的MSF，若调降将可以减轻银行业者的资金成本，刺激信贷成长。

卢比兑美元周一收报61.52，今年迄今贬值10.6%，此前几个月在印度支撑举措及美联储缩减刺激举措料推迟的帮助下，卢比有所企稳。