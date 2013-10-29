路透调查：略高于半数交易商预期欧洲央行将再次进行长期再融资操作

路透班加罗尔10月28日 - 路透调查周一显示，略高于半数的受访货币市场交易商认为，欧洲央行可能会再次透过长期再融资操作(LTRO)向市场挹注更多资金。

20位受访交易商中，有12人认为，欧洲央行会再次进行长期再融资操作，最可能的年期是三年，以期避免货币市场利率因流动性降低而扬升。

这12人中有六位称，欧洲央行会在明年第一季进行此操作，有两人预期的时间更早，另外四人预期的时间则较晚。

一旦超额流动性降至大约1,000亿至2,000亿欧元门槛以下，短期货币市场利率料升至接近欧洲央行主要再融资利率，央行指标利率目前在0.5%。

欧洲央行在2011年12月和2012年2月两度进行长期再融资操作，向市场挹注超过1兆(万亿)欧元(1.4兆美元)，以缓资金紧俏的景况，而从今年1月以来，银行已提前偿还约三分之一的资金。

根据路透估算，在提前偿还资金后，银行业的超额流动性已降至1,777.3亿欧元 ，约为2011年底欧洲央行进行长期再融资操作前的水准。