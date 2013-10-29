路透调查：略高于半数交易商预期欧洲央行将再次进行长期再融资操作

欧元债市：公债收益率小跌，投资人审慎等待两项关键法院裁决
这一裁决吸引了巨大的市场关注。投资者希望英国议会能够缓和“硬性退欧”的步调。在“硬性退欧”中，边境控制优先于单一市场准入问题。
路透班加罗尔10月28日 - 路透调查周一显示，略高于半数的受访货币市场交易商认为，欧洲央行可能会再次透过长期再融资操作(LTRO)向市场挹注更多资金。
20位受访交易商中，有12人认为，欧洲央行会再次进行长期再融资操作，最可能的年期是三年，以期避免货币市场利率因流动性降低而扬升。
这12人中有六位称，欧洲央行会在明年第一季进行此操作，有两人预期的时间更早，另外四人预期的时间则较晚。
一旦超额流动性降至大约1,000亿至2,000亿欧元门槛以下，短期货币市场利率料升至接近欧洲央行主要再融资利率，央行指标利率目前在0.5%。
欧洲央行在2011年12月和2012年2月两度进行长期再融资操作，向市场挹注超过1兆(万亿)欧元(1.4兆美元)，以缓资金紧俏的景况，而从今年1月以来，银行已提前偿还约三分之一的资金。
根据路透估算，在提前偿还资金后，银行业的超额流动性已降至1,777.3亿欧元 ，约为2011年底欧洲央行进行长期再融资操作前的水准。
欧洲央行总裁德拉吉本月稍早表示，央行正“特别留意”市场利率变动是否威胁到经济复苏或将通胀推至过低水准。(完) (编译 王冠中; 审校 孙茉莉)
这一裁决吸引了巨大的市场关注。投资者希望英国议会能够缓和“硬性退欧”的步调。在“硬性退欧”中，边境控制优先于单一市场准入问题。
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 张明钧/侯雪苹；审校 艾茂林/高琦)
路透上海1月24日 - 中国农业银行、天津银行等公布2017年同业存单发行计划，至此， 已有289家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模132,426亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA- 江