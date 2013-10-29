更新版-韩股业绩：SK Hynix第三季获利创纪录，受益于芯片价格大涨

Hynix周二表示，预计本季度动态随机存取记忆体(DRAM)芯片市场将继续增长，因来自PC厂商的记忆体存储需求增加。

Hynix是全球第二大记忆体芯片生产商。该公司公布7-9月录得1.2万亿(兆)韩元(11亿美元)营业利润，高于汤森路透I/B/E/S调查中分析师预期的1.08万亿韩元。

SK Hynix第二季获利1.1万亿韩元，去年同期为亏损240亿韩元。

Hynix在中国的工厂此前遭遇火灾，目前尚未完全恢复运作。火灾发生前，该工厂电脑记忆体芯片产量占全球产量的15%左右。

Hynix的支柱产品--DRAM芯片平均售价第三季上涨5%，很大程度上因为中国工厂失火导致供应紧张，价格上涨抵消了出货减少2%的影响。

第三季营收跳增69%，至创纪录的4.1万亿韩元。

Hynix股价在业绩公布后上涨0.2%，而大盘 则下跌0.4%。(完)