更新版-韩股业绩：SK Hynix第三季获利创纪录，受益于芯片价格大涨

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
Hynix周二表示，预计本季度动态随机存取记忆体(DRAM)芯片市场将继续增长，因来自PC厂商的记忆体存储需求增加。
Hynix是全球第二大记忆体芯片生产商。该公司公布7-9月录得1.2万亿(兆)韩元(11亿美元)营业利润，高于汤森路透I/B/E/S调查中分析师预期的1.08万亿韩元。
SK Hynix第二季获利1.1万亿韩元，去年同期为亏损240亿韩元。
Hynix在中国的工厂此前遭遇火灾，目前尚未完全恢复运作。火灾发生前，该工厂电脑记忆体芯片产量占全球产量的15%左右。
Hynix的支柱产品--DRAM芯片平均售价第三季上涨5%，很大程度上因为中国工厂失火导致供应紧张，价格上涨抵消了出货减少2%的影响。
第三季营收跳增69%，至创纪录的4.1万亿韩元。
Hynix股价在业绩公布后上涨0.2%，而大盘 则下跌0.4%。(完)
(编译 侯向明/王兴亚；审校 李爽)
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。