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亚洲 | 2013年 10月 29日 星期二 08:59 BJT

全球金市：金价持稳，美国数据疲弱支持美联储刺激政策不变的预期

美国联邦储备理事会(美联储/FED)周二开始为期两天的政策会议，外界普遍预料此次会议仍将决定继续以每月850亿美元的规模购债。

据两名知情消息人士，加拿大金矿商Agnico Eagle Mines 正考虑出售Meliadine金矿项目的少数权益。

Barrick Gold 暂时停工的Pascua-Lama金矿工人周三将投票决定是否罢工，罢工的话可能造成对重启该项目至关重要的水资源管理系统兴建延宕。

南非矿工与建筑工会称，该工会成员投票决定在Impala Platinum 进行罢工，但不会立即对该公司发出48小时通知，暗示仍有可能避免罢工。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪 审校 李爽)

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