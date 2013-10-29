离岸人民币：台湾人民币传统保单可望明年上路，但额度不大--报载

路透台北10月29日 - 台湾本地工商时报周二报导，人民币传统保单明年可望上路，但首年全寿险业承作额度可能不到400亿台币。

报导指出，金管会上日邀集寿险业者开会讨论人民币传统保单〞限额〞方案，初步以国外投资的5%为上限，但同时不能高于前一年传统保单总保费的10%及净增加人民币资产金额。

以此公式推估，明年第一年金管会再设定调整系数20%，若以国外投资金额今年可能破6兆(万亿)台币来看，额度约有600亿台币；但因传统保单总保费今年最高可能只有2兆台币，10%再乘上20%调整系数后，只有400亿台币。

因此，明年即便全寿险业都开办人民币传统保单，新契约保费不能超过400亿台币。不过由于再保分出的部分有50%可不计入，应可再多出约200亿元额度。

第二年开始，就是上述限额必须扣除前一年的人民币保单责任准备金，再以国外投资5%及传统保单总保费10%各乘上当年度系数后、再加上人民币资产净增加额，三者取其最低者为第二年度限额。

报导引述寿险业者表示，这样的公式重重限制，能承作的额度以及成长空间有限，将会继续争取更合理的公式，同时在再保分出部分，目前就是与大陆的中国再保险公司合作机率最高，寿险公会目前也正在争取是否有共保机制、指定资金用途等，降低全数分给中再保的比率，也增加台湾寿险公司的自主性。