离岸人民币：台湾人民币传统保单可望明年上路，但额度不大--报载

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透台北10月29日 - 台湾本地工商时报周二报导，人民币传统保单明年可望上路，但首年全寿险业承作额度可能不到400亿台币。
报导指出，金管会上日邀集寿险业者开会讨论人民币传统保单〞限额〞方案，初步以国外投资的5%为上限，但同时不能高于前一年传统保单总保费的10%及净增加人民币资产金额。
以此公式推估，明年第一年金管会再设定调整系数20%，若以国外投资金额今年可能破6兆(万亿)台币来看，额度约有600亿台币；但因传统保单总保费今年最高可能只有2兆台币，10%再乘上20%调整系数后，只有400亿台币。
因此，明年即便全寿险业都开办人民币传统保单，新契约保费不能超过400亿台币。不过由于再保分出的部分有50%可不计入，应可再多出约200亿元额度。
第二年开始，就是上述限额必须扣除前一年的人民币保单责任准备金，再以国外投资5%及传统保单总保费10%各乘上当年度系数后、再加上人民币资产净增加额，三者取其最低者为第二年度限额。
报导引述寿险业者表示，这样的公式重重限制，能承作的额度以及成长空间有限，将会继续争取更合理的公式，同时在再保分出部分，目前就是与大陆的中国再保险公司合作机率最高，寿险公会目前也正在争取是否有共保机制、指定资金用途等，降低全数分给中再保的比率，也增加台湾寿险公司的自主性。
寿险业者也表示，首年400至600亿台币的人民币传统保单销售量，几家大型寿险公司每家分不到100亿台币，若人民币后势看好，很快全年额度就满了，无法成为新商机。(完) (记者 林妙容; 审校 曾祥进)
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。