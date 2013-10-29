《焦点》苹果9月当季业绩平淡，寄望假日销售季

在假日季之后，一些投资者仍然期望苹果能够再度创造出革命性的产品，恢复其前些年的亮丽成长情景。

竞争压力越来越大。Strategy Analytics周一估计，苹果在日历年第三季度的市场份额从第二季度的15.6%下滑到了13.4%，而三星则以35.2%的份额遥遥领先。

随着成长势头减弱，有些股东更加渴望苹果回馈更多的现金。9月当季结束时，苹果拥有1,468亿美元的现金，外加其它短期与长期有价证券。

美国投资大亨伊坎(Carl Icahn)持有470万股苹果股票，要求苹果回购1,500亿美元的自家股票。

库克对分析师表示，苹果将继续向股东征求对其资本回报计划的意见，如果有所调整，将在明年上半年宣布。

苹果表示，上个会计季度销售了3,380万部iPhone，基本符合分析师预期的3,300-3,600万部。

当季还销售了1,410万部iPad，稍高于上年同期的1,400万部。同时苹果Mac电脑销量为460万台，低于上年同期的490万台。

总体营收为375亿美元，高于汤森路透I/B/E/S所调查的分析师平均预估的368亿美元。

每股盈余(EPS)为8.26美元，亦高于分析师平均预估的7.94美元。(完)