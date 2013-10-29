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亚洲 | 2013年 10月 29日 星期二 08:45 BJT

《汇市简讯》欧元/美元下滑，受日圆和美元买需影响

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* 欧元兑美元小跌，至昨日所及低点1.3775下方，有传言称1.3770下方设有停止单

* 欧元兑美元的下滑，多缘于今日亚洲市场日圆和美元的大量买需。

* 不过欧元兑澳元的买兴，支撑了欧元兑美元

* 若下破1.3770则目标直指10月23日所及低点1.3741

* 欧元兑美元的主要支撑位为此前的阻力位1.3711(完)

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(编译 孙茉莉; 审校 张涛)

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