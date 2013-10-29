香港个股：周大褔企业减持利福国际近7%股权，套现18.8亿港元

路透香港10月29日 - 在香港和中国经营百货店的利福国际集团有限公司 周二宣布，主要股东周大褔企业减持其直接持有的6.97%股权，套现逾18.8亿港元。

公司的声明称，周大福企业全资持有的Go Create Limited按每股16.39港元出售所持共1.15亿股股份，相当于已发行股本约6.97%；配售价较利福周一收盘价折让1%，料交易将于11月5日完成。

该批股份其中4.18%配售予利福主要股东兼董事总经理刘銮鸿；余下2.79%则配售予独立第三方。

周大福企业与刘銮鸿各持有50%股权的Real Reward Limited为利福的控股股东，持股51.55%这比例不变。而刘銮鸿个人于利福的持股则由现时的15.65%升至19.84%。（完）

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