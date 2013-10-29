港报社评：京港两个励志故事谱写同一人生感悟--明报10月29日

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
本报今日报道，分别讲述北京和香港各一名年轻人，出身贫穷家庭，但是他们透过苦读学习知识，结果在不同领域都冒出头来。两人稍有所成后，更以一己所学或经历，启迪更年轻的一代。这两名年轻人的自强不息，说明教育之重要。 香港的张伟贤，母亲从事清理垃圾工作。中五会考后想到外地开眼界，他鼓起勇气向校长求助，这位校长替张伟贤筹得5千元。大学时，张伟贤申请一项计划去南极，在2千人竞逐中脱颖而出，成为首个华裔极地领队。现在，张伟贤透过组织生态游，协助更年轻一代认识生活的地方和世界。 北京的张立勇2004年名动清华大学之时，只有29岁。张立勇17岁时辍学，为协助父母还债南下广州打工，工作使他认识到英语的重要；1996年，张立勇到北京清华大学食堂做厨师，工作之余善用时间自学英文。在2001年英语托福考试，得到630分（满分677），被称为「清华神厨」。虽然张立勇成为热议焦点，但他开办「阳光立勇北京工作室」，给青少年提供心理辅导、英文学习方法等谘询。 值得留意的是，他们在奋斗中，都得到其他人协助，例如张伟贤的校长；张立勇公余时经常到清华课堂旁听，但他并非学生，经常被保安拦阻，但保安多被他的精神打动而放行。对二人的成长，肯定起过一定作用。 两人迄今取得的成绩，再一次证明教育可以改变一个人的命运。若对教育资源的投入，尽量做到减少隔代贫穷，则个人拼搏加上得到适切支援，有更大机会给社会带来实质转变，出现真正减少贫穷的局面。(A04)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。