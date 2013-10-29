港报社评：京港两个励志故事谱写同一人生感悟--明报10月29日

本报今日报道，分别讲述北京和香港各一名年轻人，出身贫穷家庭，但是他们透过苦读学习知识，结果在不同领域都冒出头来。两人稍有所成后，更以一己所学或经历，启迪更年轻的一代。这两名年轻人的自强不息，说明教育之重要。 香港的张伟贤，母亲从事清理垃圾工作。中五会考后想到外地开眼界，他鼓起勇气向校长求助，这位校长替张伟贤筹得5千元。大学时，张伟贤申请一项计划去南极，在2千人竞逐中脱颖而出，成为首个华裔极地领队。现在，张伟贤透过组织生态游，协助更年轻一代认识生活的地方和世界。 北京的张立勇2004年名动清华大学之时，只有29岁。张立勇17岁时辍学，为协助父母还债南下广州打工，工作使他认识到英语的重要；1996年，张立勇到北京清华大学食堂做厨师，工作之余善用时间自学英文。在2001年英语托福考试，得到630分（满分677），被称为「清华神厨」。虽然张立勇成为热议焦点，但他开办「阳光立勇北京工作室」，给青少年提供心理辅导、英文学习方法等谘询。 值得留意的是，他们在奋斗中，都得到其他人协助，例如张伟贤的校长；张立勇公余时经常到清华课堂旁听，但他并非学生，经常被保安拦阻，但保安多被他的精神打动而放行。对二人的成长，肯定起过一定作用。 两人迄今取得的成绩，再一次证明教育可以改变一个人的命运。若对教育资源的投入，尽量做到减少隔代贫穷，则个人拼搏加上得到适切支援，有更大机会给社会带来实质转变，出现真正减少贫穷的局面。(A04)