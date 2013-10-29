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亚洲 | 2013年 10月 29日 星期二 08:49 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--10月29日

路透香港10月29日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比
较.(1美元=7.7531港元 )
    
    美国标普500指数收盘再创纪录新高，道琼工业指数 则收跌1.35点，或0.01%，至15,568
.93点；因对美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在本周会议上继续维持刺激计划不变的预期高涨
。 
    
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       196.720    0.62      17338            15.252      -0.18
 中国铝业                       9.540    1.06      52763             2.959      -1.38
 中国移动                      52.070    0.12     160931            80.741       0.30
 中国人寿                      38.350   -0.49      69079            19.822      -0.79
 中石油                       113.590   -0.10      39369             8.807       0.42
 中石化                        76.640   -1.24      34383             5.942      -0.47
 汇丰控股                      55.250   -0.09     231847            85.672       0.61
 中电信                        52.240   -0.06      30346             4.050       0.01
 中国联通                      15.530    0.19     105457            12.041      -0.33
 兖州煤业                       9.910   -0.20      78169             7.683      -0.86
 华能国际                      41.320    1.20      17504             8.009      -0.88
 南方航空                      18.930    0.64      10108             2.935      -0.50
 东方航空                      16.890   -0.59      12326             1.309     -50.96
 中芯国际                       3.710    0.00     131430             0.575      -0.81
 (完)

 (整理　梁慧仪)

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