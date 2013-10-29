《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--10月29日

路透香港10月29日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比 较.(1美元=7.7531港元 ) 美国标普500指数收盘再创纪录新高，道琼工业指数 则收跌1.35点，或0.01%，至15,568 .93点；因对美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在本周会议上继续维持刺激计划不变的预期高涨 。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 196.720 0.62 17338 15.252 -0.18 中国铝业 9.540 1.06 52763 2.959 -1.38 中国移动 52.070 0.12 160931 80.741 0.30 中国人寿 38.350 -0.49 69079 19.822 -0.79 中石油 113.590 -0.10 39369 8.807 0.42 中石化 76.640 -1.24 34383 5.942 -0.47 汇丰控股 55.250 -0.09 231847 85.672 0.61 中电信 52.240 -0.06 30346 4.050 0.01 中国联通 15.530 0.19 105457 12.041 -0.33 兖州煤业 9.910 -0.20 78169 7.683 -0.86 华能国际 41.320 1.20 17504 8.009 -0.88 南方航空 18.930 0.64 10108 2.935 -0.50 东方航空 16.890 -0.59 12326 1.309 -50.96 中芯国际 3.710 0.00 131430 0.575 -0.81 (完) (整理 梁慧仪)