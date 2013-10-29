港报社评：幼儿面试添压，弄巧反拙--星岛日报10月29日

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
有精神科医生指出本港情绪病人低龄化，其中一个抑郁病人只有五岁，原因是多番参加小学面试表现平平，受到家长责怪。 近年多了五岁小朋友面对面试压力，主要原因来自家长心态和教育制度的演变。愈来愈多家长担心子女在人生发展路上「输在起跑綫」，而这条起跑綫又移得愈来愈前。以前绝大部分顶尖小学都是官津名校，小一入学面试只靠计分和搅珠，压力主要由家长承受。 可是，部分名校转为直资，传统官津小学名校学位减少，不少家长采用双綫策略，一方面参加官津派位，另一方面为子女报读几所直资或私立学校。家长为小朋友入学花费更多心力，产生一些以前没有的现象。 有家长安排子女同时就读两所幼稚园，上下午班各一所。此外，有家长为幼稚园阶段的子女安排面试培训。早前有顶尖直资名校表示，连幼稚园低班的学生也可以报名接受面试，有100多名低班生「越级挑战」。 更明显的现象，是市场上小一入学面试培训班应运而生。有小朋友面对单对单的模拟面试较紧张，尤以记下与自己本来思维模式有别的面试答案为苦差，而这种不愉快的经验，却要在三番四次的真正面试中重新经历。 小学通常安排轻松环境面试小朋友，让小朋友表现真我，有小学校长却形容有小朋友紧张到大哭不肯进入面试室，又有小朋友答案比较「呆」。 人生是一场马拉松，不入名校者亦有机会后来居上。反而一些勉强进入名校而追不上功课的学生，容易受到情绪困扰。家长应按照小朋友的能力多加鼓励，反而有助小朋友发挥潜能。(A06)
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路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。