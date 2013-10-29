港报社评：幼儿面试添压，弄巧反拙--星岛日报10月29日

有精神科医生指出本港情绪病人低龄化，其中一个抑郁病人只有五岁，原因是多番参加小学面试表现平平，受到家长责怪。 近年多了五岁小朋友面对面试压力，主要原因来自家长心态和教育制度的演变。愈来愈多家长担心子女在人生发展路上「输在起跑綫」，而这条起跑綫又移得愈来愈前。以前绝大部分顶尖小学都是官津名校，小一入学面试只靠计分和搅珠，压力主要由家长承受。 可是，部分名校转为直资，传统官津小学名校学位减少，不少家长采用双綫策略，一方面参加官津派位，另一方面为子女报读几所直资或私立学校。家长为小朋友入学花费更多心力，产生一些以前没有的现象。 有家长安排子女同时就读两所幼稚园，上下午班各一所。此外，有家长为幼稚园阶段的子女安排面试培训。早前有顶尖直资名校表示，连幼稚园低班的学生也可以报名接受面试，有100多名低班生「越级挑战」。 更明显的现象，是市场上小一入学面试培训班应运而生。有小朋友面对单对单的模拟面试较紧张，尤以记下与自己本来思维模式有别的面试答案为苦差，而这种不愉快的经验，却要在三番四次的真正面试中重新经历。 小学通常安排轻松环境面试小朋友，让小朋友表现真我，有小学校长却形容有小朋友紧张到大哭不肯进入面试室，又有小朋友答案比较「呆」。 人生是一场马拉松，不入名校者亦有机会后来居上。反而一些勉强进入名校而追不上功课的学生，容易受到情绪困扰。家长应按照小朋友的能力多加鼓励，反而有助小朋友发挥潜能。(A06)